Како до пензије без дана радног стажа? Један услов вас дијели од редовних примања

Аутор:АТВ
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Када се помене пензија, већина грађана аутоматски помисли на године проведене на послу, радни стаж и редовно запослење.
Међутим, мало ко зна да у Србији постоји могућност остваривања пензије чак и за особе које никада нису биле у радном односу.
Кључ је у томе да су током живота самостално уплаћивале доприносе за пензијско и инвалидско осигурање. Ова могућност посебно је значајна за људе који су радили повремене послове, помагали у породичном бизнису, бавили се пољопривредом, живјели од приватних прихода или из других разлога нису имали класичан радни однос.
Према прописима у Србији, осигурање за пензију није везано искључиво за запослење код послодавца. Грађани могу добровољно да се укључе у систем пензијског и инвалидског осигурања и сами уплаћују доприносе. На тај начин стичу пензијски стаж, исто као и особе које доприносе уплаћују кроз радни однос.
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То значи да за државу није пресудно да ли је неко био запослен, већ да ли су за њега уредно уплаћивани доприноси за пензијско осигурање.
Право на добровољно осигурање имају пунолетни грађани Србије који нису обавезно осигурани по другом основу.То омогућава многима да не изгубе године које би им касније недостајале за остваривање права на пензију.
Посебно је важно за особе које дуже вријеме нису запослене, али желе да обезбједе приходе у старости.
За остваривање права на старосну пензију није довољно само навршити одређене године живота. Потребно је испунити и услов минималног пензијског стажа.
Управо зато грађани који добровољно уплаћују доприносе могу да стекну године стажа које ће им касније омогућити одлазак у пензију под истим условима као и осталим осигураницима.
Велики број људи и даље вјерује да без уговора о раду нема ни пензије.Због тога поједини грађани тек пред крај радног вијека сазнају да су могли да уплаћују доприносе и током периода када нису били запослени.
Стручњаци годинама упозоравају да је информисаност о добровољном пензијском осигурању и даље недовољна, иако оно може представљати важну сигурносну мрежу за будућност.
За многе грађане који немају стално запослење, добровољно пензијско осигурање може бити начин да обезбједе редовна примања у старости.
Иако самостална уплата доприноса представља додатни трошак током радног вијека, многи је виде као улагање у сигурнију будућност и заштиту од финансијске неизвјесности у позним годинама.
Јер када дође вријеме за пензију, најважније питање није да ли је неко имао уговор о раду, већ да ли је током живота обезбједио довољан стаж и доприносе за остваривање тог права, преноси Курир.
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