Ухапшен командант Интервентне Душан Нинковић

Аутор:АТВ
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По налогу Посебног одјељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду, припадници Сектора унутрашње контроле МУП-а Србије ухапсили су Душана Нинковића (46), команданта Интервентне јединице 92.
Он се сумњичи за трговину утицајем, односно да је са сарадницима заташкао пуцњаву у којој је Саша Вуковић звани Боске из "глока" пуцао у Милоша Ниловића Руња.
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У великој заједничкој акцији Сектора унутрашње контроле МУП-а и Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду, разбијен је ланац заташкавања унутар саме полиције. Четворица припадника елитне Интервентне јединице 92 и директор познатог ресторана сумњиче се да су организовано сакрили пуцњаву која се у поменутом локалу догодила 5. новембра прошле године.
Како сазнаје "Телеграф.рс" ресторан је у овом тренутку затворен за госте, а врата су закључана. Испред самог локала је мирно, али након вијести о хапшењу врха Интервентне јединице и директора објекта, читав крај је у шоку због филмских детаља заташкавања који испливавају у јавност.
Званичним налогом тужилаштва, ухапшена су сљедећа лица:
Кривичном пријавом је обухваћен и Саша Вуковић Боске, који се већ налази у притвору због другог предмета у којем се терети за Тешко убиство, док се за још једним осумњиченим лицем интензивно трага.
Према сазнањима из истраге, постоје основи сумње да су Душан Нинковић и Југослав Станковић, заједно са лицем за којим се трага, 5. новембра прошле године у периоду између 18 и 19 часова, користећи свој службени положај и стварни утицај, посредовали код себи подређених вођа интервентних тимова, Станојковића и Катића, да не изврше службену радњу која се мора извршити.
Хроника
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Сумња се да су они, сједећи у истој канцеларији, од стране НН “шефа” обавијештени да је у угоститељском објекту “Steak and Wine Bar" дошло до туче и пуцњаве. Након тога су позвали телефоном Станојковића и Катића и саопштили им које радње да не предузимају – односно да не обавијесте увиђајну екипу, да не обезбиједе лице мjеста, да се не врши увиђај и прикупљање доказа, да се о догађају не обавијести надлежно тужилаштво и да се све прикаже као вербална расправа и обична кафанска туча.
Након тога је Душан Нинковић, умјесто увиђајне екипе, позвао начелника ПС Вождовац и саопштио му да је у локалу дошло до обичне кафанске туче у којој су се два лица побила, прећуткујући да је том приликом употријебљено ватрено оружје.
Ненад Станојковић и Никола Катић се сумњиче да, након доласка у објекат по службеном налогу, а супротно Закону о полицији и другим подзаконским актима МУП-а, нису обавијестили увиђајну екипу и јавног тужиоца, нису обезбиједили лице мјеста, нису узели изјаве присутних грађана, нити су легитимисали и евидентирали учеснике.
Сцена
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На тај начин су осумњиченом Саш Вуковићу прибавили корист у виду неподношења кривичне пријаве за Изазивање опште опасности и Недозвољено држање оружја, док су лицу са надимком “Руњо” нанијели штету онемогућавањем да своја права, као оштећени, оствари у судском поступку.
У заташкавању је, како се сумња, активно учествовао и директор локала Дарко Живкоски. Он је полицијским службеницима ПС Вождовац, који су изашли на лице мјеста, лажно приказао да рупа на стаклу потиче од раније и тврдио да у локалу није било туче, већ само вербалне расправе.
Након тога је услиједило уклањање трагова кривичног дјела:
Истрага је утврдила да је инцидент 5. новембра изазвао Боске. Он се сумњичи да је, након вербалне расправе и туче са лицем са надимком “Руњо”, из појаса извукао пиштољ марке “Глок” модел 17 пете генерације, за који није имао дозволу за ношење.
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Из поменутог оружја је пуцао у унутрашњости локала у којем се у том моменту налазио већи број гостију, при чему је испаљени пројектил пробио стакло на вратима.
Свим осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати, у ком року ће уз кривичну пријаву бити приведени на саслушање у Више јавно тужилаштво у Београду.
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