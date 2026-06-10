Захарова: Санкцијама не могу утицати на руску суверену политику

Аутор:АТВ
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Брисел неће моћи да проширивањем санкција Русији утиче на њену суверену политику, оцијенила је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
"Изгледа да у Бриселу никако не желе да схвате да нису постигли своје циљеве - да утичу на нашу суверену политику - и да их неће ни постићи", рекла је Захарова новинарима.
Она је навела европске бирократе више нису у стању да зауставе замајац санкција, а што је најважније, више не могу ништа друго да ураде, те да им остаје само да пријете Москви новим ограничењима.
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Захарова је истакла да ће Русија предузети оштре кораке као одговор на још један пакет санкција ЕУ.
/СРНА/
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