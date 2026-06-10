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Захарова: Санкцијама не могу утицати на руску суверену политику

Аутор:

АТВ
10.06.2026 11:22

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Захарова: Санкцијама не могу утицати на руску суверену политику
Фото: Танјуг/АП

Брисел неће моћи да проширивањем санкција Русији утиче на њену суверену политику, оцијенила је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

"Изгледа да у Бриселу никако не желе да схвате да нису постигли своје циљеве - да утичу на нашу суверену политику - и да их неће ни постићи", рекла је Захарова новинарима.

Она је навела европске бирократе више нису у стању да зауставе замајац санкција, а што је најважније, више не могу ништа друго да ураде, те да им остаје само да пријете Москви новим ограничењима.

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Захарова је истакла да ће Русија предузети оштре кораке као одговор на још један пакет санкција ЕУ.

/СРНА/

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Тагови :

Марија Захарова

Брисел

Русија

Политика

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