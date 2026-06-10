Нападнута америчка ратна флота

Аутор:АТВ
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Корпус исламске револуционарне гарде (ИРГЦ) објавио је да је напао Пету флоту америчке Ратне морнарице у Бахреину.
Овај напад је услиједио након што је Абас Арагчи, ирански министар спољних послова, најавио одговор Техерана на америчке ваздушне ударе на југу Ирана код Ормуског мореуза, који су били одмазда за обарање борбеног хеликоптера Апач у близини тог пловног пута у понедјељак.
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Из ИРГЦ је саопштено да су напади у Бахреину изведени дроновима.
"Скај њуз" преноси да је и ваздухопловна база Ал Азрак у Јордану, у којој су смјештени амерички војни авиони, такође циљана ракетама дугог домета.
Јорданске оружане снаге објавиле су да су обориле пет ракета лансираних из Ирана ка тој бази, а након пада остатака пројектила на земљу није из заливске земље било извјештаја о жртвама или штети.
Револуционарна гарда је запријетила "оштријим одговором" ако се америчка "агресија" настави.
Кувајт је рано јутрос саопштио да његова противваздушна одбрана (ПВО) дејствује након што је Иран покренуо ваздушне ударе и на ту земљу у знак одмазде за најновије америчке нападе.
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Британска телевизија подсјећа да је Кувајт више пута био мета удара ракетама и дроновима од почетка рата Израела и САД против Ирана 28. фебруара.
Раније овог мјесеца, међународни аеродром у Кувајту био је мета иранског пројектила.
Централна команда (ЦЕНТЦОМ) америчке војске, задужена за Блиски исток, саопштила је да су ноћашњи ваздушни удари из самоодбране изведени по налогу предсједника Доналда Трампа као одговор на обарање хеликоптера Апач.
Аксиос је објавио, позивајући се на високог америчког званичника, да су снаге САД напале неколико иранских ПВО и радарских система око Ормуског мореуза.
Ирански државни медији су саопштили да се чуло више експлозија, укључујући и у неколико градова у провинцији Хормозган.
Они су навели да је потврђен погодак америчког пројектила у Сирику, острво Кешм је такође нападнуто, а експлозије су пријављене и у Бандар Абасу и Минабу.
Трамп је поздравио "моћне“ нападе, након што је јуче потврдио рушење хеликоптера и објавио да су двојица чланова посаде спасена неповријеђена.
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Амерички предсједник је разговарао са новинаром "АБЦ њуза" у тренутку када је ЦЕНТКОМ објавио да су у току ваздушни удари на Иран.
"Мислим да је веома важно реаговати. Оборили су хеликоптер, а ми реагујемо док водим овај разговор. Вјерујем у снажно реаговање. Одувијек сам у то вјеровао током цијелог свог живота. Ово је одговор на оно што су урадили са нашим хеликоптером и вјерујем да би одговор требало да буде веома јак, веома моћан, а овај је управо такав", поручио је Трамп.
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