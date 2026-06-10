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Скочио са ''Томе Винковића'' и погинуо

Аутор:

АТВ
10.06.2026 10:24

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Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Возач трактора (78) преминуо је од задобијених повреда након што га је пригњечио трактор.

Наиме, у уторак ујутро 78-годишњак је превозио дрва трактором 'Томо Винковић' с приколицом, а на низбрдици није могао зауставити трактор.

Скочио је са њега, а тада је дошло до пригњечења, саопштила је ПУ међимурска.

Нажалост, мушкарац је од задобијених повреда на мјесту догађаја преминуо.

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Подијели:

Тагови :

несрећа

трагедија

Хрватска

Трактор

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