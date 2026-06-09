Хеликоптеру МУП-а отказала оба мотора: Пилот спасио седам живота

Аутор:АТВ
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У врлетима изнад Проклетија у недјељу поподне одиграла се драма у хеликоптеру Министарства унутрашњих послова, након што је посада током операције утврдила да су отказала оба мотора на летјелици старој готово пола вијека.
Ријеч је о хеликоптеру МУП-а „Bell 212“, који је током акције спашавања, према првим информацијама, доживио квар на оба мотора. И поред изузетно тешке ситуације, пилот је успио задржати контролу над летјелицом и безбједно је приземљити.
Према наводима упућених, пилот је врхунском вјештином и уз одређену дозу среће, из ауторотације успио да хеликоптер спусти у близини локалног пута Гусиње–Гребаје, чиме је спашено седам особа – три члана посаде и четири припадника Горске службе спашавања.
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Стручњаци из авијације наводе да је готово немогуће да истовремено откажу оба мотора.
Летјелица која је учествовала у инциденту стара је 47 година и раније је, због техничке неисправности, била приземљена. Тек прошле године, након низа улагања и поправки, враћена је у оперативну употребу.
Хеликоптер је у протеклом периоду имао велики број летова, посебно у данима Самита Европске уније у Тивту, као и током акција спашавања на Дурмитору и Проклетијама, гдје је на крају и дошло до квара.
Ово је био једини оперативни хеликоптер МУП-а у посљедњим мјесецима, па након инцидента служба остаје без употребљивих летјелица.
- Вјероватно је дошло до замора и квара на оба мотора - навео је саговорник "Вијести".
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Хеликоптер "Bell 212" посљедњи велики сервис мотора имао је прије три године у овлаштеном сервису у Атини.
Према доступним информацијама, 18. јуна био је планиран нови редовни сервис мотора.
У Авио-хеликоптерској јединици годинама упозоравају на лоше стање и старост летјелица, због чега је флота дуго била дјелимично или потпуно приземљена.
Иако су одређена средства уложена и дио флоте обновљен, капацитети и даље нису довољни за све мисије трагања и спашавања, гашење пожара, као и надзор из зрака.
- Ово је посљедња опомена и срећом да смо прошли без посљедица - упозорили су из јединице.
Већина пилота Авио-хеликоптерске јединице претходних седмица била је на обуци на симулатору, гдје су увјежбавали ванредне процедуре, што је, како се претпоставља, могло допринијети успјешном исходу.
Због стања флоте доведен је у питање и опстанак јединице, јер без набавке нових хеликоптера држава остаје без адекватне ваздушне подршке за спасилачке и друге операције.
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Из МУП-а је саопштено да је хеликоптер био ангажован путем Оперативно-комуникационог центра, те да је због непредвиђеног техничког квара посада била принуђена на принудно слијетање у општини Гусиње.
У инциденту није било повријеђених, а посада је безбједно приземљила летјелицу.
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