Држављанка Србије погинула на Проклетијама: Хеликоптер се покварио током акције спасавања

Аутор:АТВ
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Држављанка Србије погинула је данас током планинарења на Проклетијама код Гусиња, јавља РТЦГ.
Раније данас Горске службе спашавања Црне Горе саопштила је да су њихови припадници заједно са авио-хеликоптерском јединицом МУП-а кренули у акцију у реону Застана на Проклетијама.
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Међутим, хеликоптер Авио-хеликоптерске јединице МУП-а морао је принудно да слети у близини Гусиња након техничког квара који је настао током ангажовања у акцији спашавања.
Један од извора рекао је за Вијести да је хеликоптерска јединица претходно дошла на лице мјеста и спустила спасиоца на сајле, али да је због комплексности ситуације акција обустављена и настављена данас.
(Телеграф.рс)
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