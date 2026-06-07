Logo
Large banner

Држављанка Србије погинула на Проклетијама: Хеликоптер се покварио током акције спасавања

Аутор:

АТВ
07.06.2026 15:33

Коментари:

0
Држављанка Србије погинула на Проклетијама: Хеликоптер се покварио током акције спасавања
Фото: Unsplash

Држављанка Србије погинула је данас током планинарења на Проклетијама код Гусиња, јавља РТЦГ.

Раније данас Горске службе спашавања Црне Горе саопштила је да су њихови припадници заједно са авио-хеликоптерском јединицом МУП-а кренули у акцију у реону Застана на Проклетијама.

Полиција ротација

Регион

Четири особе погинуле у тешкој несрећи код Вировитице

Међутим, хеликоптер Авио-хеликоптерске јединице МУП-а морао је принудно да слети у близини Гусиња након техничког квара који је настао током ангажовања у акцији спашавања.

Један од извора рекао је за Вијести да је хеликоптерска јединица претходно дошла на лице мјеста и спустила спасиоца на сајле, али да је због комплексности ситуације акција обустављена и настављена данас.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

погинула жена

планинари

Проклетије

Црна Гора

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Полицијско ауто

Регион

Четири особе погинуле у тешкој несрећи код Вировитице

2 ч

0
полиција Хрватска

Регион

Пијан са експлозивном направом сједио на клупи: Драма у Загребу

4 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Десет минута терора у Осијеку: Пензионер "покосио" све пред собом

6 ч

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Регион

Два Албанца и Црногорац ухапшени по Интерполовим потјерницама

21 ч

0

  • Најновије

17

23

Трамп: Санкције и блокада имовине Техерану остају до постизања споразума

17

22

Огласило се Тужилаштво о трагедији у Прњавору

17

16

Сатима у колони: Колапс на границама са свим државама са којима БиХ граничи

17

06

Малољетник пао са крова куће

16

56

Српкиња није стигла да се поклони Појасу Пресвете Богородице, али ју је сачекао овдје: ''Бог је велики''

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner