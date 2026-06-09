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Трамп потврдио да је Иран оборио амерички хеликоптер: Одговорићемо

Аутор:

АТВ
09.06.2026 19:04

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Трамп потврдио да је Иран оборио амерички хеликоптер: Одговорићемо
Фото: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да је Иран одговоран за обарање америчког хеликоптера типа Апач током претходне ноћи изнад Ормуског мореуза.

Према ријечима америчког предсједника, летјелица је патролирала изнад овог кључног поморског правца за међународни транспорт нафте и робе.

У хеликоптеру су се налазила два пилота, али су обојица остала "безбједна и неповријеђена", додао је Трамп.

Он је такође изјавио да Сједињене Државе "морају, из нужде, да одговоре на овај напад".

У свом саопштењу на мрежи Truth Social Трамп је навео да је Иран одговоран за инцидент и нагласио да ће Вашингтон предузети одговарајуће мјере као одговор.

Сједињене Државе и Иран и даље су формално везани споразумом о прекиду ватре, који је поново успостављен у понедјељак након што су Иран и Израел размијенили ватру у недјељу увече.

Иран је напао Израел у, како је навео, одговору на појачану израелску офанзиву у Либану, гдје се Израелске одбрамбене снаге (ИДФ) боре против Хезболаха, савезника Ирана.

Иран и Сједињене Државе такође су међусобно извели ограничене војне ударе. Америчка војска је више пута обарала иранске дронове и гађала локације повезане са лансирањем ракета, укључујући нападе изведене рано у суботу ујутру.

(Телеграф)

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Тагови :

Доналд Трамп

Хеликоптер

Иран

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