Како свијет није остао без нафте? Прогноза за јул и август је суморна

Аутор:АТВ
Коментари:0
Једна од највећих загонетки у глобалној привреди јесте питање зашто је тржиште нафте остало тако мирно током једног од највећих поремећаја у снабдијевању у историји. Хормушки мореуз парализован је тромјесечним ратом, што је био црни сценарио који је мало ко сматрао могућим прије сукоба с Ираном.
Видљив саобраћај кроз мореуз и даље је риједак и процјењује се на само 15 одсто предратног нивоа, према подацима Џеј-пи Моргана (JPMorgan), али цијене нафте, барем засад, нису достигле опасне нивое којих су се аналитичари прибојавали, пише Си-Ен-Ен (CNN).
Једна од теорија гласи да изненађујуће велика количина сирове нафте ипак пролази кроз двоструку блокаду Хормушког мореуза, што помаже глобалном енергетском систему да апсорбује овај историјски шок. Стручњаци су за Си-Ен-Ен изјавили да је могуће да танкери који превозе те такозване „тајне токове“ избјегавају блокаду искључивањем својих транспондера како би остали неоткривени.
Свијет
Ноћас би могао почети нови рат: Узнемирујуће тврдње Такера Карлсона
Џеј-пи Морган процјењује да су у посљедње двије седмице маја ти тајни токови износили око 2,1 милион барела дневно. То је мали, али значајан дио од 15,6 милиона барела колико је прије рата свакодневно пролазило Хормушким мореузом.
„Чини се да, упркос поморској блокади и драстичном паду комерцијалног саобраћаја, кроз мореуз и даље пролази изненађујуће велика количина сирове нафте и деривата“, написала је прошле седмице у биљешци клијентима Наташа Канева, руководилац глобалне робне стратегије у Џеј-пи Моргану.
Боб Макнали (Bob McNally), оснивач и предсједник компаније Рапидан енерџи груп (Rapidan Energy Group), рекао је за Си-Ен-Ен да се слаже да су тајни токови можда одгодили или донекле ублажили кризу.
Економија
Овакво стање у БиХ није виђено више од три мјесеца
„Полазимо од претпоставке да је саобраћај кроз Хормуз пао на нула до 10 одсто предратног, али због овог 'цурења' могао би бити нешто већи“, рекао је Макнали. „То ни приближно није довољно да се избјегне велико повлачење залиха, али ипак донекле смањује притисак.“
Јан Стјуарт (Jan Stuart), глобални енергетски економиста и стратег у инвестиционој банци Пајпер Сендлер (Piper Sandler), процјењује да је у мају из Хормушког мореуза изашло око 2,9 милиона барела сирове нафте дневно. Та процјена укључује око 2,1 милион барела на пловилима за која се чини да су плаћала накнаде иранским субјектима.
Остатак од око 900.000 барела односи се на „фантомске“ пловидбе, односно пловила која су пролазила пловним путем у мраку, с искљученим транспондерима.
Свијет
Тржиште нафте пред сломом: Горива има за још мјесец дана, јун је преломна тачка
„Те 'фантомске' или тајне испоруке помажу“, рекао је Стјуарт за Си-Ен-Ен. „Криза је ублажена много боље него што сам мислио да је могуће.“
Термински уговори за нафту брент, која служи као међународна референтна вриједност, у петак су пали на 93 долара по барелу. То је знатно изнад предратног нивоа од око 70 долара, али и осјетно испод недавног врхунца од 114 долара.
Ипак, тајни токови нису највећи разлог мирноће на тржишту. Пајпер Сендлер процјењује да је око 4,5 милиона барела сирове нафте дневно напустило Персијски залив другим путем, углавном нафтоводом Исток–Запад, који повезује саудијска нафтна поља с луком Јанбу (Yanbu) на Црвеном мору.
Још је важније што је Кина драстично смањила увоз сирове нафте и умјесто тога се окренула својим огромним залихама. Мања потражња из Кине, једног од највећих свјетских потрошача енергије, помогла је да се ублажи криза у снабдијевању.
Канева из Џеј-пи Моргана тврди да други фактори укључују и веће смањење потражње него што се мислило, као и веће залихе од пријављених.
Свијет
Ситуација измиче контроли: Ускоро пред нама несташица хране и јефтине енергије
„Све те адаптације заједно помажу да се објасни зашто цијене близу 100 долара не значе да је поремећај мали“, написала је Канева. „Оне, напротив, сигнализирају да је тржиште пронашло начине — иако скупе — да га апсорбује.“
Неки нафтни ветерани забринути су да тржиште, уљуљкано овим привременим рјешењима, потцјењује стварни утицај кризе. Комерцијалне залихе нафте нагло су пале од почетка рата, а америчке стратешке резерве сирове нафте брзо се приближавају најнижој вриједности од раних осамдесетих година.
„Ствари ће се погоршати“, рекао је Стјуарт из Пајпер Сендлера.
Свијет
Избио пожар у рафинерији нафте у Аустралији: Могућа несташица горива
Стјуарт предвиђа да ће просјечна цијена нафте брент у јулу и августу износити 130 долара по барелу. Ако се та прогноза покаже тачном, то значи да би цијене горива у САД овог љета могле нагло порасти изнад пет долара по галону, у поређењу с данашњих око 4,20 долара.
Стјуарт сматра да ће цијене нафте морати брзо да расту како би подстакле даље интервентно ослобађање залиха и приморале свијет да смањи потрошњу.
„Мораћете увјерити људе. А то је много лакше учинити кад су цијене високе“, рекао је.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
5 ч0
Економија
7 ч0
Економија
1 д0
Економија
1 д0
Најновије
Тренутно на програму