Ситуација измиче контроли: Ускоро пред нама несташица хране и јефтине енергије

Он је у интервјуу за америчког новинара Такера Карлсона изнио предвиђање да би сукоб у Ирану могао трајати годинама као и у Украјини што ће имати драматичне посљедице по глобалну економију.

Интервју са Такером Карлсоном

Ситуација измиче контроли

"Већ сада видимо озбиљне посљедице: отказују се летови у југоисточној Азији због недостатка горива, а грађани се позивају да остану код куће. За неколико мјесеци очекују се несташице хране, што значи увођење рационисања. Недавно је дошло до велике ескалације: Израел је гађао највеће гасно поље у Ирану, а Иран узвратио нападом на енергетску инфраструктуру земаља Персијског залива. Иран је јасно поручио да му је циљ да цијена нафте достигне 200 долара по барелу, што би имало огроман утицај јер глобална економија зависи од јефтине енергије", сматра Сјуецин.

Он предвиђа да ће Америка на крају послати копнене снаге у Иран, а да ће Ормушки мореуз постати спорна зона.

"Друге државе ће бити увучене — Саудијска Арабија разматра улазак у рат, а има одбрамбени пакт са Пакистаном. Ситуација измиче контроли. Недавно је убијен Али Лариџани, фактички лидер иранских ратних напора. Он је био прагматичан политичар који је могао да преговара о миру. Његовим убиством нестао је простор за деескалацију. Обје стране сада иду ка дуготрајном рату, са веома тешким посљедицама по глобалну економију", сматра Сјуецин.

Он објашњава да САД у овом тренутку немају излаз. Ако би покушале преговоре, Иран би тражио око билион долара репарација и трајно повлачење Америке са Блиског истока.

"То би довело до тога да земље Персијског залива постану зависне од Ирана. Те земље су основа петродолара — продају нафту у доларима и новац враћају у америчку економију. Ако би одустале од долара, то би имало озбиљне посљедице по САД. Такође би дошло до ланчаних реакција: Јапан и Јужна Кореја би закључили да САД више не могу гарантовати безбједност. Европа би се запитала зашто ратује са Русијом. То би значило крај долара као глобалне резервне валуте. САД имају 39 билиона долара дуга, а њихова економија зависи од тога да друге земље купују долар. Зато су САД практично „заробљене“ у овом сукобу", сматра професор Сјуецин.

Глобални економски ефекти за двије године

Како ће свијет изгледати за двије године? Сјуецин предвиђа да ће овај рат убрзати три кључна тренда јер енергија више није јефтина и доступна.

"Први велики тренд је деиндустријализација, што значи да тренутно имате превише људи који живе у градовима. То је могуће све док можете да увозите јефтину енергију и храну. Али када нестану јефтина енергија и храна, онда су вам потребни људи који ће радити на пољима и производити храну за економију. Због тога морате да смањите индустријску зависност и смањите зависност од енергије. То је један од главних трендова који бисмо ускоро могли видјети. Други велики тренд је ремилитаризација. Раније смо имали Pax Americana (Пакс Американа), гдје су Сједињене Државе у суштини гарантовале глобални мир и спречавале државе да улазе у међусобне ратове. На примјер, Трамп је посредовао у прекиду ватре између Индије и Пакистана, јер између тих земаља постоји велико непријатељство. Али сада, када Америка више нема ауру непобједивости и када њена војска више не дјелује свемоћно, она више нема моћ да спречава друге да улазе у сукобе. Зато државе морају поново да се наоружавају, посебно оне попут Јапана које су се раније превише ослањале на америчку заштиту. То је други тренд — ремилитаризација свијета. Трећи велики тренд је меркантилизам, што значи да, како је глобална трговина нарушена, државе — посебно развијене индустријске земље као што су Јапан и Њемачка — морају да изграде сопствене, независне и самодовољне ланце снабдијевања. Срећом, Америка нема тај проблем јер је западна хемисфера изузетно богата природним ресурсима. Али ако сте Јапан или Њемачка, онда морате да се ширите и обезбиједите ресурсе како бисте одржали индустријску моћ. То су три главна тренда која бисмо могли врло брзо видјети.".

Исток ће бити погођенији више него запад

На констатацију Карлсона да није само Запад тај који је закључан у тренутном систему, гдје они троше, а Исток производи, него је и Исток закључан у производњи.

"Да, да. И рекао бих — Исток ће бити много више погођен него Запад, јер је богатство западне хемисфере огромно. Западна хемисфера је самодовољна. То није случај са југоисточном Азијом. Она је веома зависна од енергије из иностранства", каже Сјуецин.

Он предвиђа да би уз сукоб у Украјини, најгори могући сценарио довео до глади у Африци јер велики дио хране и енергије одржава афричку економију.

"Нажалост, највећи губитник овог рата — без обзира како се заврши, чак и ако Американци побиједе — јесу земље Залива. Јер су у посљедњих 30 до 40 година у суштини изграђене на илузији. То је у основи пустиња са врло мало слатке воде и пољопривреде, па не може да издржи велику популацију. Али уз петродолар и америчку војну заштиту, те земље су могле да улажу у технологију која омогућава раст становништва — постројења за десалинизацију, модерну инфраструктуру. Зато смо видјели огроман раст у Дубаију, Катару, Ријаду. Овај рат је разбио ту илузију и открио ограничења земаља Залива. На примјер, Дубаи се годинама представљао као сигуран, космополитски, отворен порески рај. Многи богати људи су се доселили тамо. Али када имате ситуацију да дронови погађају хотеле, та слика се руши. А када се та илузија једном разбије, више се не може обновити. Идеја Дубаија као будућег Њујорка или Лондона, финансијског центра региона", наглашава Сјуецин.

Шта би Америка требало да уради?

Шта би професор Ђанг Сјуецин урадио да је на мјесту Доналда Трампа, он објашњава.

"Прво бих признао да су сви ови догађаји повезани — трговински рат са Кином, рат у Украјини, рат на Блиском истоку. Америчко царство је превише растегнуто и укључено свуда, што омогућава противницима да га увлаче у бескрајне ратове. Оно што бих урадио јесте да окупим све — Русију, Кину, Иран — и предложим нови свјетски поредак заснован на партнерству. Раније је Америка била хегемон, долар је био резервна валута. Сада је потребан дијалог у којем се сви поштују, гдје Америка више није наметљива сила, већ партнер у стварању новог економског система који користи свима".