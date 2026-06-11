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У саобраћајној несрећи повријеђен пјешак, стварају се велике гужве

Аутор:

АТВ
11.06.2026 08:52

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

На Добрињи је јутрос дошло до саобраћајне несреће у којој је повријеђен пјешак.

- У 7:40 је дошло до несреће на А трансферзали, кружни ток, повријеђен је пјешак и упућен у Општу болницу. Чекамо информацију о степену повреда - потврђено је за "Аваз" из Оперативног центра МУП-а КС.

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Због несреће су се створиле велике саобраћајне гужве, а више инфромација о несрећи биће познато касније.

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Тагови :

Сарајево

Саобраћајна несрећа

Повријеђен пјешак

увиђај

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