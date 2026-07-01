Радник узимао новац раније, па лагао да болује од рака: Преварио и вртић

Аутор:АТВ редакција
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Несвакидашња превара догодила се у мјесту Сендвич у Енглеској. Грађевинар Мајкл Рајландс је лагао да болује од рака како би изгбјегао одговорност за недовршене грађевинске радове. Осуђен је на 22 мјесеца затвора, а починио је укупно седам кривичних дјела преваре.
Према наводима тужилаштва, Рајландс је годинама од муштерија узимао новац унапријед, обећавао завршетак послова по повољнијим цијенама, а затим нестајао остављајући иза себе недовршена градилишта и финансијску штету, наводи "Метро".
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Једна од његових жртава био је предшколски центар у источном Кенту, којем је обећао изградњу дјечијег игралишта и постављање пењалице по сниженој цијени.
Након што је унапријед примио 6.000 фунти, очистио је мањи дио градилишта, али радове никада није завршио, а пењалица за коју је тврдио да је наручена никада није испоручена.
Када су запослени затражили објашњење, рекао им је да се лијечи од рака и да због терапије није у могућности наставити посао.
Сличан образац преваре поновио је и код других клијената. Једном извођачу радова узео је 3.000 фунти за набавку и уградњу прозора који никада нису испоручени, тврдећи да су украдени, док је од једне жене примио 2.000 фунти за реновирање купатила.
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Када је затражила поврат новца након што је анонимно упозорена на његове раније преваре, слагао јој је да му је банковни рачун блокиран.
Још једна муштерија остала је без новца и недовршеног купатила, а из куће су у међувремену нестали и алат и готовина.
Рајландс је преварио и купца којем је преко интернета продао лаптоп за 450 фунти. Када је купац покушао да преузме уређај, тврдио је да је завршио у болници и обећао слање поштом, али рачунар никада није стигао, док је нестанак новца покушао оправдати поштанском службом и проблемима с банком.
Током другог судског поступка 2022. године покушао је да одгоди суђење лажно тврдећи да има заказане прегледе и терапије због рака.
Провјером у болници утврђено је да се његово име уопште не налази у евиденцији пацијената, након чега је оптужен и за ометање правосуђа.
Истражитељ Бењамин Диган из полиције Кента изјавио је да је истрага открила велики број оштећених људи који су вјеровали Рајландсу и остали без новца.
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"Показао је врло мало кајања за своја дјела и вјеровао да ће му лажна дијагноза рака послужити као излаз из проблема. Потпуно је занемарио интересе људи који су му указали повјерење", рекао је Диган.
Суд у Кентерберију осудио је Рајландса на укупно 22 мјесеца затвора, закључивши да је ријеч о низу планских и свјесно извршених превара над грађанима.
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