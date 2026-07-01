Избо дјецу ножем, па изазвао хаос: Проглашен кривим монструм из Даблина

Аутор:АТВ редакција
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Ријад Бушакер проглашен је кривим по свих осам тачака оптужнице, укључујући покушај убиства троје дјеце на Парнел скверу Исток 2023. године.
Напади су изазвали нереде широм Даблина, а једна дјевојчица је задобила трајно и разорно оштећење мозга.
Порота је вијећала око пет сати током два дана, а пресуде су биле једногласне за сваку тачку оптужнице. Судија Тони Хант заказаће датум рочишта за изрицање пресуде данас поподне.
Педесетдвогодишњак без сталне адресе оптужен је за покушај убиства двије дјевојчице и једног дјечака, као и за напад и наношење тешких тјелесних повреда васпитачици Лиен Флин на Парнел скверу Исток у центру Даблина, 23. новембра 2023. године. Такође је оптужен за напад на двоје мале дјеце и једног тинејџера, те за потезање кухињског ножа дужине 36 центиметара.
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Оптужени се изјаснио да није крив по свих осам тачака оптужнице.
У понедјељак је пороти, коју чини девет мушкараца и три жене, саопштено да је извођење доказа тужилаштва формално завршено и да одбрана неће изводити своје доказе. Адвокат одбране позвао их је да Бушакера не посматрају као „чудовиште“ и поручио да „освети“ није мјесто у судници.
У завршној ријечи, тужилац Карл Финеган рекао је да жели бити „кристално јасан“ у захтјеву да порола прогласи Бушакера кривим по свих осам тачака оптужнице. Поручио је да, уколико одбрана буде тврдила да Бушакер није имао намјеру да икога убије и да у то вријеме није био урачунљив, порота такву одбрану треба „апсолутно да одбаци“.
Финеган је нагласио да је таква тврдња „у супротности“ са снимцима са надзорних камера, исказима очевидаца и повредама жртава које су у средишту ове оптужнице. Додао је да је „најважније“ да се то одбаци јер је сугестија да није намјеравао да убије или нанесе штету „апсурдна и неспојива са здравим разумом“.
Адвокат одбране који заступа Бушакера рекао је да је оно што се његовом клијенту дешавало у глави тог дана била „токсична мјешавина баналне фрустрације и необјашњиве таме“, али је додао да постоје „суштинска питања која треба ријешити у самој сржи овог случаја, упркос његовом ужасу“.
Он је навео да су Бушакерови поступци били „бесмислени у сваком погледу“ и да нису достигли ниво „намјере“ који је потребан за осуђујућу пресуду. Према његовим ријечима, да је Бушакерова намјера заиста била „убилачка“, мучна реалност би била таква да би он, у секундама након што је васпитачица одгурнута, убио или нанио разорне повреде и осталој дјеци.
Судија Тони Хант предочио је пороти да је доказивање кривице ван разумне сумње „висок и захтјеван, али не и недостижан стандард“, преноси The Sun.
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