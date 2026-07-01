Како правилно залити биљке током великих врућина?

Аутор:АТВ редакција
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Топлотни талас је у пуном јеку, температуре су екстремно високе, а ако имате башту сигурно се питате како правилно заливати биљке, да би преживјеле ове вреле дане.
Искусни баштован подијелио је корисне савјете на друштвеним мрежама како би упозорио на уобичајену грешку при заливању биљака у врелим данима, пише Мирор.
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Познат као @гарден2табле.аустралиа, овај стручњак је својим пратиоцима показао исправну технику у видеу који је постао виралан и прикупио више од 24.000 лајкова.
Он је упозорио да се избегава прскање воде директно на листове биљака, јер би то могло да доведе до "опекотина лишћа од сунца".
Опекотине на биљкама настају када су превише изложене сунцу. Капљице воде могу дјеловати као сићушна лупа, фокусирајуц́и сунчеве зраке на лист и изазивајући интензивну свјетлост и топлоту која може оштетити или уништити ц́елије листа, што резултира смеђом или жутом бојом.
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Ово оштећење је слично опекотинама на нашој кожи када превише времена проводимо на сунцу без заштите, посебно ако биљке заливамо током најтоплијег дела дана. Зато је боље биљке заливати при самом дну стабла, директно у земљу, која ће упити воду, коју ће биљке покупити својим корјењем.
(Курир)
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