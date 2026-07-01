Србин пуцао са балкона, њемачка полиција хитно опколила зграду

Аутор:АТВ редакција
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Србин, чији идентитет није откривен,изазвао је општи хаос у Њемачкој и покренуо полицијску акцију јер је - пуцао са балкона.
Како јављају локални медији, Велберту-Лангенбергу полиција је у уторак, у оквиру опсежне акције, ухапсила 44-годишњег држављанина Србије у његовом стану.
Око 14.20 часова станари су позвали полицију након што су чули сумњиве пуцње који су допирали из куће у Главној улици. Полицији су притом дали информације о могућем починиоцу, 44-годишњем станару једне од стамбених јединица у вишепородичној згради.
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Полиција је брзо стигла на лице мјеста и опколила зграду. Током прве истраге потврђена је сумња да је поменути мушкарац пуцао са балкона из гасног пиштоља.
Око 19.30 часова полиција је коначно успјела да успостави контакт са мушкарцем у његовом стану. Он се на крају без отпора предао полицији, након чега је приведен и одведен у полицијску станицу ради даљег поступања.
Приликом претреса стана полицајци су пронашли и заплијенили гасни пиштољ са припадајућом муницијом. Против мушкарца је покренут поступак због сумње да је прекршио Закон о оружју, преноси портал ФрееНет.
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