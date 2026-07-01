Пуцњава у БиХ, рањен мушкарац

Аутор:АТВ редакција
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Један мушкарац је рањен данас у пуцњави у Хаџићима код Сарајева, а полиција је ухапсила нападача, потврђено је Срни у МУП-у Кантона Сарајево.
Пуцњава је Полицијској управи Хаџићи пријављена у 15.40 часова, а према прелиминарним информацијама, мушкарац је рањен у ногу, изјавила је портпарол МУП-а Кантона Сарајево Мерсиха Новалић.
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Након инцидента нападач је побјегао са лица мјеста, али га је полиција након интензивне потраге пронашла и ухапсила.
"Обавијештен је тужилац Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево и биће обављен увиђај", додала је Новалићева.
(СРНА)
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