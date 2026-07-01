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Пуцњава у БиХ, рањен мушкарац

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 17:20

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

Један мушкарац је рањен данас у пуцњави у Хаџићима код Сарајева, а полиција је ухапсила нападача, потврђено је Срни у МУП-у Кантона Сарајево.

Пуцњава је Полицијској управи Хаџићи пријављена у 15.40 часова, а према прелиминарним информацијама, мушкарац је рањен у ногу, изјавила је портпарол МУП-а Кантона Сарајево Мерсиха Новалић.

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Након инцидента нападач је побјегао са лица мјеста, али га је полиција након интензивне потраге пронашла и ухапсила.

"Обавијештен је тужилац Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево и биће обављен увиђај", додала је Новалићева.

(СРНА)

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Тагови :

Пуцњава

хапшење

ФБиХ

Рањен мушкарац

Хаџићи

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