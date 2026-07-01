Детаљи акције "Плантажа": Одузета конопља, таблете, "џоинт" и вага за прецизно мјерење

Аутор:АТВ редакција
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Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1 и Јединице жандармерије Добој су синоћ, у оквиру полицијске акције "Плантажа" извршили претрес двије локације у овом граду при чему је пронађена и одузета конопља, таблете, вага за прецизно мјерење.
На основу наредбе Основног суда у Добоју извршен је претрес на двије локације на подручју града Добоја које користи лице иницијала Е.О. са подручја града Добоја.
Приликом претреса пронађена је и одузета зелена биљна материја укупне тежине 117,32 грама, која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „марихуана“ и биљку „индијска конопља“, стабљике зелене биљке које својим изгледом асоцирају на биљку „индијска конопља“, висине од 95 cm до 125 cm, бијела прашкаста материја која својим изгледом асоцира на опојну дрогу „амфетамин-спид“, више таблета бијеле боје, ручно направљена цигарета тзв. „џоинт“, дигитална вага за прецизно мјерење и други предмети који могу послужити као доказ у кривичном поступку.
О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој, а након документовања предмета против наведеног лица биће достављен извјештај о извршеним кривичним дјелима „Неовлаштена производња и промет опојних дрога“ и „Омогућавање уживања опојних дрога“, саопштено је из ПУ Добој.
Подсјећања ради, у оквиру поменуте акције, "Плантажа 2026", полиција је дјеловала и на подручју града Приједора при чему је ухапсила лица С.М. и Б.Л. из овог града због сумње на кривично дјело "Неовлаштена производња и промет опојних дрога".
"Претресом стамбених просторија које лица користе пронађене су и одузете три саксије са стабљикама које својим изгледом асоцирају на стабљике индијске конопље и дигитална вага", саопштено је из полиције.
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