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Саобраћајна несрећа код Семизовца: У судару три возила повријеђене четири особе

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 10:15

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судар у Семизовцима заустављен саобраћај
Фото: Društvene mreže

У мјесту Гора, на магистралној цести Семизовац-Средње јутрос се догодила саобраћајна несрећа у којој су повријеђене четири особе.

До несреће је дошло јутрос у 6:25 сати, а учествовала су три возила.

Из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево (МУП КС) су нам казали како су на мјесто несреће упућени полиција и Хитна помоћ.

Према информацијама из полиције, у несрећи су четири особе задобиле повреде. Степен повреда још увијек није утврђен.

Због несреће настале су огромне гужве на овом путничком правцу, те се саобраћај одвија наизмјенично.

"Због саобраћајне незгоде у којој су учествовала три путничка возила, а која се догодила у мјесту Гора, на магистралној цести Семизовац-Средње саобраћа се успорено-наизмјеничним пропуштањем возила", навели су из БИХАМК-а, преноси Кликс

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Тагови :

Семизовци

Саобраћајна несрећа

Полиција

МУП Кантон Сарајево

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