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Цистерна налетјела на заустављене аутомобиле код Сарајева

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 22:23

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Судар камиона и аутомобила код Сарајева.
Фото: ЦрнаХроника

Подручје Сарајева вечерас је погодило снажно невријеме, што је довело до саобраћајне несреће. Наиме, на Вогошћанској петљи је цистерна налетјела на два путничка аутомобила која су се зауставила испод надвожњака како би се заштитила од града и обилне кише.

Како је за Црну хронику потврђено из Оперативног центра МУП-а КС, у саобраћајној несрећи су учествовала два путничка возила и једно теретно возило.

Према првим информацијама, возачи су због јаког пљуска и леда одлучили привремено зауставити возила испод надвожњака, тражећи заклон од невремена које је у кратком времену захватило Сарајево.

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У том тренутку на заустављена возила налетјела је цистерна, при чему је на аутомобилима причињена значајна материјална штета.

Апелује се на возаче да вожњу прилагоде условима на цести.

Читаоци ЦХ јављају да је на лицу мјеста била и Хитна помоћ и ватрогасно возило, али званично није познато стање да ли има повријеђених и који је степен њихових повреда.

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Тагови :

Сарајево

Саобраћајна несрећа

невријеме

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