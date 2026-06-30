Снажан земљотрес погодио Мексико

Аутор:АТВ редакција
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Земљотрес магнитуде 5,7 степени Рихтерове скале погодио је обалу мексичке државе Синалоа у Калифорнијском заливу, саопштио је Њемачки истраживачки центар за геонауке.
Земљотрес се десио на дубини од 10 километара, наводи се у извјештају.
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Амерички геолошки завод објавио је да је земљотрес имао магнитуду од шест степени по Рихтеру.
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