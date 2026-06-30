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Снажан земљотрес погодио Мексико

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 22:14

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Испуцала земља усљед земљотреса
Фото: pexels/Alfo Medeiros

Земљотрес магнитуде 5,7 степени Рихтерове скале погодио је обалу мексичке државе Синалоа у Калифорнијском заливу, саопштио је Њемачки истраживачки центар за геонауке.

Земљотрес се десио на дубини од 10 километара, наводи се у извјештају.

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Амерички геолошки завод објавио је да је земљотрес имао магнитуду од шест степени по Рихтеру.

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Тагови :

Земљотрес

Мексико

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