Снажан земљотрес погодио Мексико

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Земљотрес магнитуде 5,7 степени Рихтерове скале погодио је обалу мексичке државе Синалоа у Калифорнијском заливу, саопштио је Њемачки истраживачки центар за геонауке.

Земљотрес се десио на дубини од 10 километара, наводи се у извјештају. Свијет Министарство здравља: Црвени степен узбуне у Италији Амерички геолошки завод објавио је да је земљотрес имао магнитуду од шест степени по Рихтеру.

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