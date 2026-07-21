Туга: Преминула Оливера Катарина

Аутор:АТВ редакција
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Оливера Катарина Шакић, једна од најзначајнијих умјетница са простора бивше Југославије, преминула је у 87. години живота.
Вијест о смрти саопштила је њена породица. Информације о комеморацији и сахрани биће накнадно саопштене.
Била је глумица и пјевачица, а током вишедеценијске каријере оставила је неизбрисив траг у домаћој и свјетској умјетности.
Прославила се улогом у култном филму „Скупљачи перја“ редитеља Александра Петровића, који је био номинован за Оскара и награђен на Филмском фестивалу у Кану. Поред запажене глумачке каријере, Оливера Катарина била је позната и по свом јединственом пјевачком изразу, наступајући на престижним свјетским сценама и концертним дворанама. Објавила је и неколико књига, потврдивши свој таленат и у књижевности.
Њена умјетничка каријера трајала је више од шест деценија, а публика ће је памтити као једну од најаутентичнијих и најхаризматичнијих дива домаће културне сцене, преноси Информер
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