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Туга: Преминула Оливера Катарина

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 19:02

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Преминула глумица Оливера Катарина
Фото: YouTube/printscreen

Оливера Катарина Шакић, једна од најзначајнијих умјетница са простора бивше Југославије, преминула је у 87. години живота.

Вијест о смрти саопштила је њена породица. Информације о комеморацији и сахрани биће накнадно саопштене.

Била је глумица и пјевачица, а током вишедеценијске каријере оставила је неизбрисив траг у домаћој и свјетској умјетности.

Прославила се улогом у култном филму „Скупљачи перја“ редитеља Александра Петровића, који је био номинован за Оскара и награђен на Филмском фестивалу у Кану. Поред запажене глумачке каријере, Оливера Катарина била је позната и по свом јединственом пјевачком изразу, наступајући на престижним свјетским сценама и концертним дворанама. Објавила је и неколико књига, потврдивши свој таленат и у књижевности.

Њена умјетничка каријера трајала је више од шест деценија, а публика ће је памтити као једну од најаутентичнијих и најхаризматичнијих дива домаће културне сцене, преноси Информер

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Тагови :

преминула Оливера Катарина

глумица

домаћи филмови

умјетница

Пјевачица

Умјетност

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