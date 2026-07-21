Банке уводе велику промјену: Грађани би могли остати без опције коју користе деценијама

Аутор:АТВ редакција
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Банкарски систем се све више дигитализује и мијења начин на који грађани обављају свакодневне финансијске послове.
Поједине услуге које су годинама биле дио уобичајеног банкарског пословања полако одлазе у историју. Стручњаци оцјењују да би управо наредни мјесеци могли да донесу нове промјене које ће осјетити велики број клијената.
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Једна од услуга која се све чешће доводи у питање јесте плаћање чековима, које је деценијама било један од најпопуларнијих начина одложеног плаћања у Србији. Иако чекови нису званично укинути, њихов значај из године у годину опада. Све више грађана користи платне картице, мобилно банкарство и инстант плаћања, док банке имају све мање интереса да одржавају систем који је скуп за обраду и администрацију.
Због тога није искључено да поједине банке у наредном периоду престану да издају чекове новим клијентима или да уведу строже услове за њихово кориштење. Такав сценарио не би значио тренутни нестанак чекова, али би био још један корак ка њиховом потпуном повлачењу из свакодневне употребе.
Истовремено, папирни изводи и одлазак на шалтер постају све рјеђа пракса. Банке већ годинама подстичу клијенте да користе електронске изводе и мобилне апликације, јер им такав начин пословања значајно смањује трошкове. Због тога се очекује да ће све више услуга које су некада биле бесплатне на шалтерима бити додатно наплаћиване или ће бити доступне првенствено у дигиталном облику.
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Промјене се већ виде и кроз постепено смањење броја филијала и банкомата, посебно у мањим мјестима, гдје банке настоје да оптимизују трошкове пословања. За део грађана, нарочито старије који и даље преферирају лични одлазак у банку, то значи да ће до појединих услуга убудуће долазити знатно теже.
Поједини стручњаци сматрају да би сљедећи корак могао да буде и укидање бесплатних СМС обавјештења, која би у потпуности могла да замјене „пуш“ нотификације у мобилним апликацијама. За банке је то јефтиније рјешење, док би корисници који не желе или не могу да користе апликације могли да остану без досадашњег начина информисања или да га додатно плаћају.
Ипак, грађани не би требало да страхују да ће остати без основних банкарских услуга. Народна банка Србије прописала је обавезни основни платни рачун са јасно дефинисаним пакетом услуга, па банке не могу једноставно да укину оно што је законом гарантовано. Управо због тога се очекује да ће се промјене односити прије свега на услуге које су временом постале мање исплативе или их је замијенила савремена технологија.
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Једно је, међутим, готово извјесно - банкарство у Србији убрзано се сели на мобилне телефоне и интернет, а услуге које су некада биле стандард полако постају прошлост. Питање више није да ли ће се то догодити, већ којом брзином ће грађани морати да се прилагоде новом начину пословања са банкама.
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