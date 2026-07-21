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У Ровињу падао град величине ораха: Ријетко виђен призор на овом подручју

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 10:32

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Град који се топи на зеленој трави, обасјан сунчевом свјетлошћу.
Фото: Дмитрий Зуев/Pexels

У снажном невремену које је данас захватило Истру, најтеже је погођен Ровињ. Падао је град величине ораха, какав се ријетко виђа на овом подручју.

Према првим информацијама, има и лакше повријеђениих особа.

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- Ровињ, ледене громаде су падале. Јављају нам како има и лакше повријеђених. Не сјећамо се баш овако крупног града у Истри - објавили су становници Ровиња на друштвеним мрежама.

Истрамет такође јавља да је у Ровињу падао прилично крупан град и да има повријеђених.

Крупан град падао је јутрос и на ширем сињском и имотском подручју.

Лед је падао у самом Сињу, околини Имотског, Триљу, Турјацима и Брназама, узрокујући и материјалну штету.

Невријеме је у Хрватску стигло након што су метеоролози издали озбиљна упозорења.

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Европска лабораторија за прогнозу олуја објавила је највише, треће упозорење за дио регије због опасности од снажног грмљавинског невремена.

Највећи ризик прогнозиран је од Италије преко средњег Јадрана до југа БиХ, Црне Горе и Косова, и Метохије док је за сјеверни Јадран, укључујући Истру, издато упозорење другог степена због могућности врло великог града и олујног вјетра, преносе хрватски медији.

(Танјуг)

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Тагови :

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Ровињ

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