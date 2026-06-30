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Министарство здравља: Црвени степен узбуне у Италији

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 22:09

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Италија, море
Фото: Paolo Razzauti/Pexels

Италијанско Министарство здравља прогласило је највиши, црвени степен узбуне у 25 од 27 највећих градова у земљи због опсног топлотног таласа који је захватио већи дио западне Европе.

Каљари, Катанија и Трст придружили су се групи од 22 града који су већ били под црвеним степеном узбуне, јавила је агенција АНСА.

Свјетска здравствена организација саопштила је да је у Италији у посљедња 24 часа забиљежено пет смртних случајева повезаних са врућином, али је италијанско Министарство здравља реаговало саопштењем у којем се наводи да нема такве податке.

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Научници су упозорили да климатска криза изазвана емисијом гасова стаклене баште доприноси чешћим и интензивнијим екстремним временским догађајима као што су топлотни таласи, суше, веома снажне олује и поплаве, преноси Срна.

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Тагови :

Италија

топлотни талас

Рекордни топлотни талас

врућине

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