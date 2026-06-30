Дјечак преминуо од бјеснила након што му је шишмиш слетио на главу

Аутор:Стеван Лулић
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Дјечак (11) преминуо је од бјеснила након што му је у току сна шишмиш слетио на главу, односно директно на лице. Прво је дјеловао добро, али онда је дошло до трагедије.
Случај се догодио прије двије године, али су његови родитељи сада пристали да се случај објави како би упозорили на ову опасност и, евентуално, спријечили да се догоди слична трагедија.
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Кобни догађај одиграо се у сјеверном Онтарију, у Канади, гдје је дјечак боравио током љета 2024. године.
Дијете је мирно спавало прије него што се изненада пробудило и видјело слијепог миша како му стоји директно на лицу, прекривајући му нос и уста, наводи се у извјештају о случају.
Након што је дјечак одгурнуо животињу са себе, његов отац ју је ухватио и избацио напоље.
У том моменту породица није ни слутила да ће услиједити велика трагедија, јер нису видјели трагове угриза.
Дијете је изгледало потпуно нормално, неповријеђено, без крви, без трагова убода или угриза и без видљивих траума – тако да нису тражили медицинску помоћ.
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Отприлике 19 дана касније, дијете је почело да се осјећа лоше, када се јавило упорно повраћање.
Његово здравствено стање се брзо погоршало, те је почео да осјећа пецкања и утрнулости на једној страни лица.
Због инсистирања породице да нема историје уједа, љекари су у почетку истраживали чешће узроке, али како се његово стање брзо погоршавало, на крају је дијагностиковано бјеснило.
Кашњење у дијагнози значило је да је болест већ захватила његов нервни систем.
Примљен је у болницу и стављен на интензивну његу, али као и код свих симптоматских случајева бјеснила, лијечење није могло да заустави напредовање вируса.
Упркос агресивне супортивне његе, која је трајала дуже од двије седмице, његово стање се наставило погоршавати и апарати за одржавање живота су на крају искључени.
То је био први локално стечени случај људске бјеснила у Онтарију од 1967. године.
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Дјечакови рођаци су пристали да објаве случај у нади да ће то спријечити још једну трагедију.
Стручњаци који су укључени у овом случају кажу да је најалармантнији аспект то колико се лако може превидјети изложеност вирусу.
Слијепи мишеви могу да преносе бјеснило, а њихови угризи су често толико микроскопски да не остављају видљив траг.
"Било је важно за нас и породицу да искористимо прилику да пронађемо искуства и лекције које бисмо могли да извучемо из његовог случаја како бисмо покушали да помогнемо у ширењу свијести и разумијевања инфекције бјеснилом и ризика“, рекао је др Брајан Хамел, специјалиста за инфективне болести код дјеце који је био укључен у овај случај.
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Нагласио је да одсуство ране не значи да није било изложености.
Упозорио је да чак и кратак контакт са кожом, посебно на лицу, треба да покрене хитну медицинску процјену ради лијечења бјеснила након излагања.
Случај, објављен у часопису Канадског љекарског удружења, само је један од ријетких случајева бјеснила код људи икада забиљежених у Канади.
Слијепи мишеви су водећи узрок смрти људи од бјеснила у Сједињеним Државама, упркос томе што мање од 1% дивљих врста заправо носи вирус, наводи амерички Центар за контролу болести.
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