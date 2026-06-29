Не занемарујте сигнале које вам шаље тијело: Како препознати да организму недостаје воде?

Аутор:АТВ редакција
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Током врелих љетних дана најважније за здравље је да останемо добро хидрирани. Препорука стручњака је да дневно пијемо шест до осам чаша воде. Међутим, количина унесене течности варира од општег здравља, климе у којој живимо и физичке активности.
Воду губимо кроз зној, урин, чак и дисање. Ако знамо да се људско тијело састоји од 60 % воде онда је јасно колико је важно надокнадити изгубљену течност. Довољна хидратација, између осталог, одржава нормално функционисање мозга и рад цријева, док дехидрација може да изазове разне краткорочне и дугорочне проблеме, преноси Љепота&Здравље.
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Боја мокраће најбрже ће вам открити да ли сте дехидрирали. Здрава боја мокраће је блиједожута или прозирна. Ако сте дехидрирали, може да постане тамнија и замућенија јер је мање разређијена – то је знак да треба да попијете чашу воде.
Нарочито се јавља у поподневним сатима, а за слаткишима жудимо јер се јетра због недовољног уноса воде мучи с претварањем гликогена у глукозу (шећер) за крвоток.
Ако и даље осјећате глад након јела, кривац може да буде дехидрираност. Умјерену дехидрацију тијело често погрешно тумачи као глад, због чега жудимо за још којим залогајчићем, а заправо нам треба чаша воде.
Суха или љепљива уста један су од најлогичнијих знакова дехидрације. Узрок могу да буду и лијекови или старење, али у сваком случају вриједи провјерити да ли ће вода помоћи да се ријеши проблем.
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Главобоље узроковане дехидрацијом могу да буду различитог интензитета, од тупе и благе до исцрпљујуће. Тај бол узрокује привремено смањење обима мозга због губитка течности. Мозак се због тога лагано повуче од лобање, што изазива тај нелагодан осјећај. Кад попијете воду, мозак ће се вратити у нормалан обим и главобоља би тада требало да престане.
У тркачком свијету превладава теорија да испијање великих количина воде може да спријечи појаву грчева у мишићима, а неки љекари вјерују да недостатак воде увелико смањује циркулацију крви битну за нормалан рад мишића. То онда може да доведе до грчење мишића, посебно током вјежбања. Студија из 2015. године ту теорију довела је у питање, али док се ствари не разјасне, не може да шкоди ако попијете додатну количину воде прије вјежбања.
Дехидрација може да проузрокује и халитозу, односно задах из уста. Добра вијест је да би рјешење могло да буде једноставно: испијање воде може да подстакне стварање пљувачке која ће очистити усну дупљу од бактерија које узрокују непријатан задах.
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Узрок затвора често је врло једноставан – дехидрација. Када у организму нема довољно воде, дебело цријево узеће воду из столице, што ће отежати обављање велике нужде.
Некад је тешко уочити разлику између дехидриране коже, што може да се ријеши с довољним уносом воде, и сухе коже, што је тип коже. Суха кожа обично затеже, сврби и иритирана је. Дехидрирана кожа је, с друге стране, без сјаја, затегнута и често се перута. Без обзира на то да ли је ваша кожа дехидрирана или природно суха, чаша воде добар је избор у оба случаја.
Дехидрација нема само физичке симптоме. Понекад и блага дехидрација може да буде довољна да отежа концентрацију и за једноставне задатке. То не значи смањење менталних способности, али због дехидрираности ти задаци могу се чинити тежим, као и настојање да се задржи фокусираност.
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То може да изазове осјећај раздражљивости, а када почнете да се осјећате тако, знате шта вам је чинити – попијте чашу воде.
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