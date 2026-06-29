Звезда га купила за 5, а продала за 4 и по милиона евра

Аутор:АТВ редакција
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Дефинитивно је крај. Црвена звезда продала је за 4 и по милиона евра играча којег је прије двије године платила 5, што је до тада био рекордан трансфер.
Док Звезда игра пријатељски меч против Слована из Братиславе на љетним припремама у Аустрији, челници црвено-бијелих обавили су други битан посао, пошто су продали Фелисија Милсона!
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Како "Телеграф" незванично сазнаје Ал Џазира је одлучила да активира откупну клаузулу од 4,5 милиона евра и репрезентативац Анголе ће каријеру наставити у Уједињеним Арапским Емиратима.
Милсон је очигледно задовољио стручни штаб Ал Џазире, гдје је на 13 утакмица постигао два гола и уписао двије асистенције.
Он је својевремено стигао у Звезду из Макабија из Тел Аввива на љето 2024. године за пет милиона евра, што је био рекордан трансфер и плаћено обештећење на Маракани.
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Ипак, на Маракани није оставио дубок траг и није оправдао велика очекивања и често није био у првом плану код тренера, па ће Звезда његовим трансфером вратити већи дио уложеног новца и растеретити играчки кадар и ослободити се играча који није био у плану код тренера Дејана Станковића.
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