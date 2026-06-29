Како је Махмић замало завршио у Србији: "Отац пристао, али након 10 дана је промијенио одлуку"

Аутор:АТВ редакција
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Чланови скаутинг службе ФК Војводина Нови Сад Зоран Кунтић, Маријан Живковић и Немања Стјепановић говорили су о томе како су били надомак довођења Ермина Махмића, репрезентативца БиХ који је већ постигао два гола на Свјетском првенству.
Махмић је раније ове године одлучио замијенити дрес Аустрије и у будућности наступати за БиХ, а на Свјетском првенству је за само 27 минута активне игре постигао два гола.
Махмића сви имају велика очекивања и сматрају га једним од стубова будуће генерације Змајева, а умјесто у садашњем клубу Словану из Либереца (Чешка), могао је завршити у новосадској Војводини.
То су у разговору за Mozzartsport открили скаути клуба из Новог Сада. Кажу да су ишли да га гледају у Аустрију.
"Била је тада Аустрија, друга лига, у Рапиду Б је био један момак којег смо изрударили и ријешили да га провјеримо уживо. Међутим, Милош и Немања, који су послати на те мечеве, вратили су се и рекли да им се свидио играч из противничке екипе Лафница, која је те сезоне испадала из лиге. Усмјерили смо онда пажњу на њега, провјерили га и добио је позитивне оцјене. Одлучили смо да поново одемо у Аустрију да га гледамо, овог пута Маријан и ја. Гледали смо утакмицу Лафница, а поменути играч Ермин Махмић је одиграо ужасно", почињу скаути Војводине разговор о Махмићу и настављају:
"Није показао да је бољи од момака које ми већ имамо на тој позицији. Али смо одлучили да већ када смо дошли, одемо послије меча са њим и његовим оцем да поразговарамо. Ми смо му све искрено рекли, да је све било лоше, од игре до говора тијела на терену. А он је на то нама одговорио да му је драго што то чује и да ће га та критика само ојачати", каже Зоран Кунтић.
Махмић је на то показао о каквом се менталитету ради. Рекао је да су га критике обрадовале и да ће му оне помоћи, за разлику од тога да га сви хвале.
"Ја сам погледао у Маријана, и питао га да ли сањам", закључује Кунтић, којег је такав Махмићев менталитет одушевио.
"Он је тада имао 20 година и када говори, види се по њему да ће да уради нешто у каријери. Нисмо тог дана примијетили то на терену, али у комуникацији са њим смо увидјели да ће дјечко нешто да направи. Али, оно што је у том тренутку одиграо није било добро. Ипак, ријешили смо да покушамо да га доведемо", надовезао се скаут Маријан Живковић.
Трансфер Ермина Махмића у Војводину се на крају није реализовао, иако је његов отац одмах пристао на трансфер.
"Рекли смо му: 'игра је била лоша данас, све стоји, али ми бисмо тебе довели. Да ли си заинтересован да дођеш у Војводину?' Његов отац је знао да је Војводина велики клуб још из бивше Југославије и одмах је пристао. Предочили смо људима из клуба да има један момак, који игра за млађу селекцију Аустрије, који је велики таленат и да би клуб могао много да добије његовим доласком. Да ли је то дошло до шефа стручног штаба или не, не знам, али ништа се није десило по том питању", каже шеф скаутинг службе и додаје:
"Послије 10 дана ми је његов отац послао поруку да су нас дуго чекали и да су одлучили да оду у Либерец, будући да није било сигнала из Војводине. У моменту када смо ми причали, он је коштао нула евра, био је слободан играч, а његова екипа је испала из друге аустријске лиге. Није имао понуда, отишао је у Либерец на пробу и прошао. Сада је његова тржишна вриједност 5.000.000 евра, а његов отац ми стално шаље који велики клубови су их звали, ево недавно су то били Бешикташ, Лајпциг и Салцбург", откривају из ФК Војводина, а преноси Кликс.
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