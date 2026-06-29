Зашто фудбалери на Свјетском првенству масовно носе розе копачке?

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Анализа новинске агенције Ројтерс показује да око 70 одсто од више од 520 анализираних фудбалера из 48 репрезентација учесница Свјетског првенства носи розе копачке.
То што су готово сви велики произвођачи истовремено изабрали исту нијансу није резултат договора. Ријеч је о томе да Најк, Адидас, Пума и други користе исте прогнозе трендова.
Још двије године прије Свјетског првенства, међународне агенције за трендове прогласиле су „електричну фуксију“ (Electric Fuchsia) бојом љета 2026. године. Ријеч је о упадљивој неонској нијанси између интензивне розе и јаке љубичасте, која је осмишљена тако да се посебно истиче на телевизијским екранима и под рефлекторима.
Управо у томе је њена највећа предност. Розе боја јасно се издваја од зеленог травњака и омогућава да играчи одмах привуку пажњу, чак и на малим екранима паметних телефона или у кратким снимцима на друштвеним мрежама.
Лоренс Ђимено, спортски предузетник и оснивач Аустријске колеџ спортске лиге (Austrian College Sports League, ACSL), има велико искуство на тржишту спортске опреме. За ACSL је, заједно са партнером K.Noah, развијао фудбалске и кошаркашке дресове, а посљедњих мјесеци је у Аустрији привукао много пажње и продајом такозваног „царског дреса“ (Kaisertrikot).
Фудбал
Дуел БиХ и САД-а међу четири најскупље утакмице нокаут фазе
„Видљивост је важна. На примјер, не постоје зелене фудбалске копачке. И у продавници је видљивост важна. Дијете уђе и одмах га привуку јарке боје, као што су неонско жута, наранџаста или розе“, рекао је Ђимено у подкасту „Мајндгејмс“ (Mindgames) Лукаса Риглера.
Меси, као једна од највећих звијезда, има посебне Адидасове копачке у бојама Аргентине. Ипак, када је ријеч о остатку понуде на Свјетском првенству, палета боја јасно је ограничена на розе.
И друштвено значење ове боје се промијенило. Розе у врхунском спорту одавно више није табу, већ симбол самопоуздања, индивидуалности и храбрости.
Фудбал
Селектор Јужне Кореје замагљен током конференције да га не гледају
Према наводима произвођача, многи професионалци данас чак сами траже упадљиве варијанте боја. Директор у Пуми Доминик Гатије то је објаснио овако:
„Розе је боја која симболизује храброст и самоизражавање. Најбољи играчи свијета желе максималну пажњу на највећој сцени.“
И репрезентативци Аустрије углавном су играли у розе копачкама. У посљедњем мечу групне фазе против Алжира Марсел Забицер био је једини који их није носио.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
4 ч0
Фудбал
15 ч2
Фудбал
17 ч0
Фудбал
22 ч0
Најновије
11
22
11
20
11
17
11
15
11
07
Тренутно на програму