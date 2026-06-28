Један од најбољих играча Шведске због повреде завршио Свјетско првенство!

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Велики пех погодио је фудбалску репрезентацију Шведске на Свјетском првенству, пошто је дефанзивац Исак Хиен због повреде завршио наступ на Мундијалу.
Штопер шведске селекције повредио се током утакмице против Јапана, када је још у првом полувремену морао да напусти терен. Већ тада је било јасно да ситуација није безазлена, а додатни прегледи потврдили су да за њега више нема повратка на турнир.
Ово представља озбиљан ударац за Швеђане, с обзиром на то да је Хиен био један од кључних играча у посљедњој линији тима.
Након потврде лоших вијести, шведски репрезентативац огласио се путем Инстаграма емотивном поруком.
- Сан се остварио, али се завршио прерано за мене. Хвала свим шведским навијачима који су ме подржавали, заиста сте невјероватни. Велико хвала момцима из тима и свима око репрезентације, ово је једно од најлепших искустава које фудбалер може да доживи.“
Хиен је посебно захвалио породици и пријатељима на подршци током турнира.
- Мојој породици и блиским пријатељима, који су увијек уз мене, не могу да опишем колико сам захвалан. Напред, Шведска! Вратићу се!“ -поручио је дефанзивац.
Подсјетимо, Швеђани ће играти против Француске у нокаут фази Мундијала.
(телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
1 ч0
Фудбал
3 ч0
Фудбал
3 ч0
Свијет
3 ч0
Фудбал
1 ч0
Фудбал
3 ч0
Фудбал
3 ч0
Фудбал
4 ч0
Најновије
13
14
13
12
12
53
12
53
12
40
Тренутно на програму