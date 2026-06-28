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Један од најбољих играча Шведске због повреде завршио Свјетско првенство!

Аутор:

АТВ редакција
28.06.2026 12:53

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Селектор Шведске Грејам Потер, лијево, слави послије утакмице групе Ф на Свјетском првенству у фудбалу против Јапана у Арлингтону, Тексас, близу Даласа, у четвртак, 25. јуна 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Tony Gutierrez

Велики пех погодио је фудбалску репрезентацију Шведске на Свјетском првенству, пошто је дефанзивац Исак Хиен због повреде завршио наступ на Мундијалу.

Штопер шведске селекције повредио се током утакмице против Јапана, када је још у првом полувремену морао да напусти терен. Већ тада је било јасно да ситуација није безазлена, а додатни прегледи потврдили су да за њега више нема повратка на турнир.

Ово представља озбиљан ударац за Швеђане, с обзиром на то да је Хиен био један од кључних играча у посљедњој линији тима.

Након потврде лоших вијести, шведски репрезентативац огласио се путем Инстаграма емотивном поруком.

- Сан се остварио, али се завршио прерано за мене. Хвала свим шведским навијачима који су ме подржавали, заиста сте невјероватни. Велико хвала момцима из тима и свима око репрезентације, ово је једно од најлепших искустава које фудбалер може да доживи.“

Хиен је посебно захвалио породици и пријатељима на подршци током турнира.

- Мојој породици и блиским пријатељима, који су увијек уз мене, не могу да опишем колико сам захвалан. Напред, Шведска! Вратићу се!“ -поручио је дефанзивац.

Подсјетимо, Швеђани ће играти против Француске у нокаут фази Мундијала.

(телеграф)

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Подијели:

Тагови :

Шведска

Свјетско првенство 2026

Исак Хиен

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