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Трагедија! Фудбалеру у земљотресу погинули супруга и двоје дјеце, данима их тражио испод рушевина

Аутор:

АТВ редакција
28.06.2026 08:45

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Човек хода међу рушевинама зграде која се срушила у земљотресима претходног дана у Ла Гваири, Венецуела, у четвртак, 25. јуна 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Pedro Mattey

Фудбалски свијет потресла је трагична вијест из Венецуеле, гдје су у разорном земљотресу живот изгубили супруга и двоје дјеце аргентинског фудбалера Лукаса Треха, који наступа за Депортиво Ла Гваиру.

Клуб је саопштио да су Јанина Маранела, као и њихова дјеца Арон и Аиноа Трехо, пронађени без знакова живота након вишедневне потраге испод рушевина стамбене зграде у којој су живјели.

Данима трајала потрага

Трагедија се догодила након снажног земљотреса који је изазвао урушавање стамбене зграде у области Плаја Гранде, једном од најтеже погођених подручја.

Породица фудбалера водила се као нестала од тренутка катастрофе, док су спасилачке екипе данима претраживале рушевине у нади да ће их пронаћи живе.

Трагичну вијест потврдио је венецуелански клуб путем друштвених мрежа, што је изазвало тугу и шок у спортској јавности.

Клуб се опростио од страдале породице

У саопштењу Депортива Ла Гваире наведено је:

- Од ДЛГ-а придружујемо се жалости која је задесила нашег играча Лукаса Треха због болног губитка супруге Јанине Маранеле и њихове дјеце Арона и Аиное. Нека почивају у миру, а Лукасу и његовим најмилијима желимо снагу и утјеху у овим тешким тренуцима - наведено је у саопштењу клуба.

Лично тражио супругу и дјецу

Лукас Трехо је претходних дана пролазио кроз праву агонију. У тренутку земљотреса налазио се са екипом у Каракасу, а по повратку у Ла Гваиру придружио се спасилачким тимовима и лично учествовао у потрази за својом породицом.

Посебно је потресао јавност његов апел објављен на друштвеним мрежама, уз фотографије супруге и дјеце.

- Наша зграда у Плаја Грандеу се срушила. Не знам ништа о својој породици. Молим вас, молите се за њих и подијелите ову поруку ако их је неко видио - написао је Трехо.

Туга у родном граду

Након неколико дана неизвјесности стигла је потврда најгорих страхова. Вијест је посебно потресла Кордобу, родни град аргентинског фудбалера, одакле је његова породица упутила апел да му се омогући што бржи одлазак у Венецуелу како би био уз најближе у најтежим тренуцима.

Трехо, рођен 1987. године, током каријере наступао је у више земаља, а посљедњих година играо је у Венецуели, гдје је оставио дубок траг. Ипак, његов живот ван терена сада је обиљежила трагедија која је потресла читав фудбалски свијет.

(Телеграф)

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Тагови :

Лукас Трехо

земљотрес у Венецуели

Венецуела

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