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Познати сви парови шеснаестине финала СП у фудбалу, објављени и термини утакмица

Аутор:

АТВ редакција
28.06.2026 08:05

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Познати сви парови шеснаестине финала СП у фудбалу, објављени и термини утакмица
Фото: Tanjug/AP/Julio Cortez

Расплетом трећег кола Групе Ј на Свјетском првенству у фудбалу комплетирана је листа свих 32 учесника нокаут фазе, чиме је и званично познат комплетан костур шеснаестине финала.

Посљедње дилеме отклоњене су драматичним завршницама у групној фази, а сада је јасно када и како креће борба за трофеј у елиминационом дијелу турнира.

Нокаут фаза доноси низ атрактивних дуела већ од самог старта, уз неколико правих фудбалских класика и потенцијалних изненађења, док се фаворити налазе распоређени кроз оба дијела жријеба у борби за пут ка финалу.

Посебну пажњу већ на старту привлаче окршаји европских и јужноамеричких селекција, али и потенцијални „скривени дербији“ у којима аутсајдери имају прилику да поремете планове фаворита. Двобоји попут Шпаније и Аустрије, као и Португала и Хрватске, већ сада се издвајају као утакмице високог ризика, гдје нијансе могу одлучити пут у осмину финала.

Прва утакмица шеснаестине финала игра се између Јужне Африке и Канаде (21.00), док већ 29. јуна у 19.00 часова програм доноси један од најзанимљивијих окршаја – Бразил против Јапана, дуел у којем се „кариоке“ очекују у улози фаворита, али против дисциплинованог и брзог ривала из Азије који умије да изненади.

Истог дана касније, од 22.30, на терен излазе Њемачка и Парагвај у судару европске дисциплине и јужноамеричке борбености. Посебну пажњу у наредним данима привлачи и дуел САД и Босне и Херцеговине, заказан за 1. јул од 20.00 часова, гдје домаћин турнира улази као фаворит, али Босанци долазе растерећени и са јасним циљем да покушају да направе једно од већих изненађења ове рунде и продуже свој историјски поход на Мундијалу.

Комплетан распоред 1/16 финала Свјетског првенства у фудбалу:

Јужна Африка – Канада, 21.00

Бразил – Јапан, 29. 6. – 19.00

Њемачка – Парагвај, 29. 6. – 22.30

Низоземска – Мароко, 30. 6. – 03.00

Обала Слоноваче – Норвешка, 30. 6. – 19.00

Француска – Шведска, 30. 6. – 22.00

Мексико – Еквадор, 1. 7. – 03.00

Енглеска – Демократска Република Конго, 1. 7. – 18.00

Белгија – Сенегал, 1. 7. – 22.00

САД – Босна и Херцеговина, 2. 7. – 02.00

Шпанија – Аустрија, 2. 7. – 21.00

Португал – Хрватска, 3. 7. – 01.00

Швајцарска – Алжир, 3. 7. – 05.00

Аустралија – Египат, 3. 7. – 20.00

Аргентина – Зеленортска острва, 4. 7. – 00.00

Колумбија – Гана, 4. 7. – 03.30

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Свјетско првенство 2026

фудбалер

парови шеснаестине финала

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