Познати сви парови шеснаестине финала СП у фудбалу, објављени и термини утакмица

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Расплетом трећег кола Групе Ј на Свјетском првенству у фудбалу комплетирана је листа свих 32 учесника нокаут фазе, чиме је и званично познат комплетан костур шеснаестине финала.
Посљедње дилеме отклоњене су драматичним завршницама у групној фази, а сада је јасно када и како креће борба за трофеј у елиминационом дијелу турнира.
Нокаут фаза доноси низ атрактивних дуела већ од самог старта, уз неколико правих фудбалских класика и потенцијалних изненађења, док се фаворити налазе распоређени кроз оба дијела жријеба у борби за пут ка финалу.
Посебну пажњу већ на старту привлаче окршаји европских и јужноамеричких селекција, али и потенцијални „скривени дербији“ у којима аутсајдери имају прилику да поремете планове фаворита. Двобоји попут Шпаније и Аустрије, као и Португала и Хрватске, већ сада се издвајају као утакмице високог ризика, гдје нијансе могу одлучити пут у осмину финала.
Прва утакмица шеснаестине финала игра се између Јужне Африке и Канаде (21.00), док већ 29. јуна у 19.00 часова програм доноси један од најзанимљивијих окршаја – Бразил против Јапана, дуел у којем се „кариоке“ очекују у улози фаворита, али против дисциплинованог и брзог ривала из Азије који умије да изненади.
Истог дана касније, од 22.30, на терен излазе Њемачка и Парагвај у судару европске дисциплине и јужноамеричке борбености. Посебну пажњу у наредним данима привлачи и дуел САД и Босне и Херцеговине, заказан за 1. јул од 20.00 часова, гдје домаћин турнира улази као фаворит, али Босанци долазе растерећени и са јасним циљем да покушају да направе једно од већих изненађења ове рунде и продуже свој историјски поход на Мундијалу.
The Round of 32 is set. 🔐#FIFAWorldCup pic.twitter.com/viM72iNjw3— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026
Јужна Африка – Канада, 21.00
Бразил – Јапан, 29. 6. – 19.00
Њемачка – Парагвај, 29. 6. – 22.30
Низоземска – Мароко, 30. 6. – 03.00
Обала Слоноваче – Норвешка, 30. 6. – 19.00
Француска – Шведска, 30. 6. – 22.00
Мексико – Еквадор, 1. 7. – 03.00
Енглеска – Демократска Република Конго, 1. 7. – 18.00
Белгија – Сенегал, 1. 7. – 22.00
САД – Босна и Херцеговина, 2. 7. – 02.00
Шпанија – Аустрија, 2. 7. – 21.00
Португал – Хрватска, 3. 7. – 01.00
Швајцарска – Алжир, 3. 7. – 05.00
Аустралија – Египат, 3. 7. – 20.00
Аргентина – Зеленортска острва, 4. 7. – 00.00
Колумбија – Гана, 4. 7. – 03.30
(Телеграф.рс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
12 ч0
Фудбал
12 ч0
Фудбал
12 ч0
Фудбал
16 ч0
Најновије
08
53
08
52
08
45
08
40
08
36
Тренутно на програму