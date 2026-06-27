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Скандал на Свјетском првенству! Капитен репрезентације која је направила чудо оптужен за силовање

Аутор:

АТВ редакција
27.06.2026 20:10

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Скандал на Свјетском првенству! Капитен репрезентације која је направила чудо оптужен за силовање
Фото: Tanjug / AP / David J. Phillip

Скандалозне вијести стижу ове суботе са Свјетског првенства, пошто је капитен Зеленортских острва, Рајан Мендеш оптужен за силовање у истрази која је покренута на Новом Зеланду!

Лист "Глобо" из Бразила преноси да је у случај укључена њихова држављанка која живи на Новом Зеланду, а да се све одиграло у марту, када су Зеленортска острва тамо играла двије припремне утакмице против Чилеа и домаћина.

Инцидент се одиграо 27. марта у хотелу у којем је била смјештена делегација Зеленортских острва у Окленду. Бразилка је иначе била део ФИФА Сериес догађаја, а у Новом Зеланду је боравила на основу боравишне и радне дозволе.

Она је била ангажована као преводилац и била је оперативна подршка репрезентацији Зеленортских острва, а због тога је уједно била смјештена у хотелу заједно са делегацијом.

Бразилка је полицији пријавила да је после првог меча позвана од стране фудбалера у једну просторију у хотелу, мислећи да ће бити потребна помоћ око превода. Утврдивши да је то само био позив на дружење, одбила је и вратила се у собу.

Након тога је зачула куцање на вратима собе, а Мендеш је наводно ушао у собу и физички је напао и ударао је песницама и гризао, док се оштећена бранила. Након тога је наводно дошло до силовања.

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Бразилка је према писању "Глоба" фотографисала модрице и отишла у клинику за жртве сексуалног напада, гдје су установљене повреде груди, врата и усана, као и осетљивих подручја.

Новозеландска полиција потврдила је да је истрага у току, али да због строгих закона о приватности није могла да да више информација и детаље око тога ко је све умјешан.

(телеграф)

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Тагови :

Силовање

Свјетско првенство 2026

Рајан Мендеш

Зеленортских острва

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