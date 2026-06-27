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Велики проблеми за Шпанију: Двије звијезде се повриједиле, за једног вјероватно завршен Мундијал

Аутор:

АТВ редакција
27.06.2026 15:26

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Велики проблеми за Шпанију: Двије звијезде се повриједиле, за једног вјероватно завршен Мундијал
Фото: Tanjug / AP / Eduardo Verdugo

Фудбалска репрезентација Шпаније могла би бити озбиљно ослабљена у наставку Свјетског првенства након што су се повриједили Нико Вилијамс и Јереми Пино.

Према информацијама шпанског радија КОПЕ, Пино је највјероватније доживио прелом кључне кости, због чега би за њега овогодишњи Мундијал могао бити завршен.

С друге стране, Нико Вилијамс ће у наредним сатима обавити детаљне љекарске прегледе, али прве прогнозе нису оптимистичне. У стручном штабу Црвене фурије страхују да се ради о повреди мишића која би га могла удаљити с терена на одређени период.

Уколико се црне слутње потврде, селектор Шпаније остаће без двојице важних офанзиваца у најважнијем дијелу турнира.

Више информација о тежини Вилијамсове повреде очекује се након обављених медицинских прегледа, док је Пино практично већ отписан за наставак Свјетског првенства, преноси Кликс.

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Подијели:

Тагови :

Шпанија

Свјетско првенство 2026

Нико Вилијамс

Јереми Пино

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