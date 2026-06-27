Велики проблеми за Шпанију: Двије звијезде се повриједиле, за једног вјероватно завршен Мундијал

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Фудбалска репрезентација Шпаније могла би бити озбиљно ослабљена у наставку Свјетског првенства након што су се повриједили Нико Вилијамс и Јереми Пино.
Према информацијама шпанског радија КОПЕ, Пино је највјероватније доживио прелом кључне кости, због чега би за њега овогодишњи Мундијал могао бити завршен.
С друге стране, Нико Вилијамс ће у наредним сатима обавити детаљне љекарске прегледе, али прве прогнозе нису оптимистичне. У стручном штабу Црвене фурије страхују да се ради о повреди мишића која би га могла удаљити с терена на одређени период.
Уколико се црне слутње потврде, селектор Шпаније остаће без двојице важних офанзиваца у најважнијем дијелу турнира.
Више информација о тежини Вилијамсове повреде очекује се након обављених медицинских прегледа, док је Пино практично већ отписан за наставак Свјетског првенства, преноси Кликс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
16
53
16
51
16
40
16
31
16
25
Тренутно на програму