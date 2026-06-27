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Фицо: Словачка неће издвајати средства за нову војну помоћ Украјини

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АТВ редакција
27.06.2026 16:24

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Словачки премијер Роберт Фицо присуствује састанку са руским предсједником Владимиром Путином у Великом Кремљовом дворцу у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.
Фото: Tanjug/Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Словачка нема разлога да се прикључује новим механизмима финансирања војне помоћи Украјини, изјавио је премијер Роберт Фицо.

Фицо је подсјетио да је раније саопштио како Словачка неће издвајати буџетска средства за војну помоћ Кијеву, нити ће учествовати у новом пакету подршке Украјини у вредности од 70 милијарди евра који се разматра у оквиру НАТО-а.

- У Словачкој не постоје разлози да се прикључујемо било каквим војним кредитима за Украјину - рекао је Фицо у емисији "Суботњи дијалози".

Према његовом мишљењу, таква помоћ само продужава сукоб.

- Пошто нисмо учествовали у војном кредиту за Украјину у оквиру Европске уније, разговараћу са највишим државним званичницима тако да словачка делегација не добије мандат да одобри приступање Словачке новом пакету војне помоћи Украјини - истакао је словачки премијер.

Он је додао да ће словачку делегацију на самиту НАТО-а, који је планиран почетком јула у Анкари, предводити предсједник Словачке Петер Пелегрини.

Претходно су медији, позивајући се на дипломатске изворе, раније објавили да би завршна декларација самита НАТО-а могла да садржи обавезу савезника да током више година издвајају око 70 милијарди евра годишње за војну помоћ Украјини.

(Спутњик)

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Тагови :

Роберт Фицо

Украјина

Русија

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