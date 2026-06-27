Хезболах: Споразум Израела и Либана ништаван и понижавајући

Аутор:АТВ редакција
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Лидер Хезболаха Наим Касем изјавио је данас да је оквирни споразум између Израела и Либана, потписан у Вашингтону, "ништаван", "понижавајући" и да представља одрицање од суверенитета.
Касем је оцијенио да би умјесто оквирног споразума требало да се примењује Меморандум о разумијевању између Ирана и Сједињених Америчких Држава, преноси Ројтерс.
Он је у саопштењу навео да сваки покушај повезивања повлачења Израела из јужног Либана са разоружавањем те организације представља "црвену линију".
Преговарачи из Израела, Либана и Сједињених Америчких Држава потписали су синоћ трилатерални оквирни споразум након пете рунде дипломатских преговора у Вашингтону ради окончања израелско-либанских сукоба.
- Ово је почетак почетка. Пред нама је много посла. Данас је направљен први корак. Први корак је понекад и најтежи - рекао је амерички државни секретар Марко Рубио на церемонији потписивања, пренијела је Ал Џазира.
Либан је, уочи преговора, захтијевао потпуно повлачење израелских снага са либанске територије, док је за Израел кључни услов био да сваки вид повлачења мора да буде условљен потпуним разоружавањем либанске милитантне групе Хезболах и гаранцијама да та група неће поново да успостави своје војно присуство дуж границе.
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