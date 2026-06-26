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Да ли је мир на видику? Потписан тројни оквирни споразум

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 20:28

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Да ли је мир на видику? Потписан тројни оквирни споразум
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САД, Израел и Либан потписали су тројни оквирни споразум о рјешавању актуелног оружаног сукоба, саопштио је амерички Стејт департмент.

Договор су потписали израелски и либански изасланици у САД Јехиел Лејтер и Нада Хамадех Моавад, као и савјетник у Стејт департменту Данијел Џозеф Холер.

Церемонији потписивања присуствовао је амерички државни секретар Марко Рубио, преноси Срна.

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Тагови :

Либан

Израел

Америка

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