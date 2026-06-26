Ова температура никада није измјерена у Њемачкој

Аутор:АТВ редакција
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Невјероватних 41,3 степена Целзијуса измјерено је у 17 часова на метеоролошкој станици Њемачке метеоролошке службе у Сарбрикен-Бурбаху.
Како преноси Билд, никада раније није измјерена оволика температура у Њемачкој.
Екстремна врућина већ има прве посљедице: Неколико догађаја, укључујући полумаратон у Хамбургу, је отказано, аутопут А2 код Бурга (Саксонија-Анхалт) је затворен због штете од топлоте, а Дојче Бан нуди бесплатно отказивање карата.
Ситуација се погоршава и широм Европе, у Шпанији је већ забиљежено више од 200 смртних случајева повезаних са топлотом.
Њемачко удружење спасилаца (ДЛРГ) наставља да упозорава на потцјењивање опасности пливања.
Неколико људи се удавило посљедњих дана.
(Телеграф)
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