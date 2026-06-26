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Ова температура никада није измјерена у Њемачкој

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 19:55

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vrućina sunce toplota
Фото: Pexel/ Fatih Turan

Невјероватних 41,3 степена Целзијуса измјерено је у 17 часова на метеоролошкој станици Њемачке метеоролошке службе у Сарбрикен-Бурбаху.

Како преноси Билд, никада раније није измјерена оволика температура у Њемачкој.

Екстремна врућина већ има прве посљедице: Неколико догађаја, укључујући полумаратон у Хамбургу, је отказано, аутопут А2 код Бурга (Саксонија-Анхалт) је затворен због штете од топлоте, а Дојче Бан нуди бесплатно отказивање карата.

Ситуација се погоршава и широм Европе, у Шпанији је већ забиљежено више од 200 смртних случајева повезаних са топлотом.

Њемачко удружење спасилаца (ДЛРГ) наставља да упозорава на потцјењивање опасности пливања.

Неколико људи се удавило посљедњих дана.

(Телеграф)

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Тагови :

Временска прогноза

висока температура

Њемачка

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