Убијени позната инфлуенсерка и њен дечко: Упали им у кућу док су спавали и изрешетали их

Аутор:АТВ редакција
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Екипе хитне помоћи брзо су стигле на мјесто догађаја, али су љекари могли само констатирати смрт обоје
Позната инфлуенсерка Габријела Санарусија (28) и њен дечко Хосе Исак Агуеро (30) брутално су убијени на Костарики, преносе медији.
Пар је убијен у свом дому након што су наоружани нападачи током ноћи упали у кућу и отворили ватру.
Према наводима локалних власти, Габријела де лос Анхелес Санарусија Чаварија, позната на друштвеним мрежама као Габријела Санарусија, и њен партнер спавали су када је неколико наоружаних особа провалило у њихов дом у мјесту Ла Круз и испалило више хитаца.
Екипе хитне помоћи брзо су стигле на мјесто догађаја, али су љекари могли само констатирати смрт обоје.
Након злочина нападачи су побјегли, а истражитељи вјерују да су касније запалили бијели аутомобил за који се сумња да је кориштен током бијега како би прикрили трагове.
Полиција је покренула опсежну истрагу и трага за починиоцима. За сада нико није ухапшен, а мотив убиства није званично утврђен.
Истражитељи разматрају више могућих сценарија, међу којима је и освета, али наглашавају да је прерано доносити закључке док траје прикупљање доказа.
Габријела Санарусија била је позната на ТикТоку и другим друштвеним мрежама, гдје је окупљала велики број пратилаца. Вијест о њеној смрти изазвала је бројне реакције и поруке саучешћа на друштвеним мрежама, преноси Аваз
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