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Убијени позната инфлуенсерка и њен дечко: Упали им у кућу док су спавали и изрешетали их

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 06:55

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Габриела Санарусија
Фото: Instagram/Gabrijela Sanarusija

Екипе хитне помоћи брзо су стигле на мјесто догађаја, али су љекари могли само констатирати смрт обоје

Позната инфлуенсерка Габријела Санарусија (28) и њен дечко Хосе Исак Агуеро (30) брутално су убијени на Костарики, преносе медији.

Пар је убијен у свом дому након што су наоружани нападачи током ноћи упали у кућу и отворили ватру.

Према наводима локалних власти, Габријела де лос Анхелес Санарусија Чаварија, позната на друштвеним мрежама као Габријела Санарусија, и њен партнер спавали су када је неколико наоружаних особа провалило у њихов дом у мјесту Ла Круз и испалило више хитаца.

Екипе хитне помоћи брзо су стигле на мјесто догађаја, али су љекари могли само констатирати смрт обоје.

Након злочина нападачи су побјегли, а истражитељи вјерују да су касније запалили бијели аутомобил за који се сумња да је кориштен током бијега како би прикрили трагове.

Полиција је покренула опсежну истрагу и трага за починиоцима. За сада нико није ухапшен, а мотив убиства није званично утврђен.

Истражитељи разматрају више могућих сценарија, међу којима је и освета, али наглашавају да је прерано доносити закључке док траје прикупљање доказа.

Габријела Санарусија била је позната на ТикТоку и другим друштвеним мрежама, гдје је окупљала велики број пратилаца. Вијест о њеној смрти изазвала је бројне реакције и поруке саучешћа на друштвеним мрежама, преноси Аваз

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Тагови :

убијена Габријела Санарусија

инфлуенсерка

убијена жена

Убијен мушкарац

ТикТок

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