У Српској рођена 21 беба

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођена је 21 беба, 11 дјечака и 10 дјевојчица, потврђено је Срни у породилиштима.
У породилишту Бањалука рођено је девет беба, Градишци четири, Зворнику и Фочи по двије, а у Бијељини, Требињу, Невесињу и Источном Сарајеву по једна.
У Бањалуци је рођено шест дјечака и три дјевојчице, Градишци три дјевојчице и дјечак, Зворнику два дјечака, Фочи дјечак и дјевојчица, Бијељини, Требињу и
Источном Сарајеву по дјевојчица, а у Невесињу је рођен дјечак.
У породилишту Приједор није било порода.
Подаци из породилишта у Добоју нису били доступни.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 ч0
Друштво
11 ч0
Друштво
11 ч0
Друштво
12 ч0
Најновије
Тренутно на програму