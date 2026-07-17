Logo

У Српској рођена 21 беба

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 07:51

Коментари:

0
беба новорођенче мало дијете
Фото: Pexel/Emma Bauso

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођена је 21 беба, 11 дјечака и 10 дјевојчица, потврђено је Срни у породилиштима.

У породилишту Бањалука рођено је девет беба, Градишци четири, Зворнику и Фочи по двије, а у Бијељини, Требињу, Невесињу и Источном Сарајеву по једна.

У Бањалуци је рођено шест дјечака и три дјевојчице, Градишци три дјевојчице и дјечак, Зворнику два дјечака, Фочи дјечак и дјевојчица, Бијељини, Требињу и

Источном Сарајеву по дјевојчица, а у Невесињу је рођен дјечак.

У породилишту Приједор није било порода.

Подаци из породилишта у Добоју нису били доступни.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Породилишта

Република Српска

рођене бебе

сервисне информације

мајка

породиље

Коментари (0)

Више из рубрике

Хороскоп

Друштво

Хороскоп за 17. јул: Ко је осјетљив, а кога чега добитак?

1 ч

0
Благословљена со

Друштво

Необична акција у Херцеговини: Из зрака посипали стотине килограма соли

11 ч

0
Новац

Друштво

Колико новца је заиста довољно за квалитетан живот?

11 ч

0
Породица Брчић опет има краве након што им је гром побио цијело крдо

Друштво

Брчићима данас очи пуне суза радосница - поново имају краве

12 ч

0

  • Најновије

08

09

Бруталан одговор је стигао – Иран напао америчке базе

08

01

Број погинулих у Венецуели порастао на 4.930

07

57

Колоне на Изачићу, успорена вожња на бројним дионицама у Српској

07

54

За суфинансирање студентских филмова 130.900 КМ

07

51

У Српској рођена 21 беба

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима