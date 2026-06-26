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Џон Болтон признао кривицу за задржавање повјерљивих информација

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 17:56

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Бивши саветник за националну безбедност Трампове администрације Џон Болтон напушта Окружни суд САД у Гринбелту, Мериленд, у петак, 26. јуна 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Cliff Owen

Бивши савјетник америчког предсједника Доналда Трампа за националну безбједност Џон Болтон признао је данас кривицу за задржавање повјерљивих информација и пристао да плати казну од 2,25 милиона долара и одради 100 сати друштвено корисног рада.

Џон Болтон, који је био савјетник Трампа за вријеме његовог првог мандата у Белој кући, признао је кривицу по једној тачки оптужнице, преноси Си-Би-Ес њуз.

Како се наводи, Болтон, који је сада Трампов критичар, прошле године је оптужен по 18 тачака оптужнице у вези са руковањем осјетљивим владиним информацијама које је, према ријечима тужилаца, дијелио са два рођака у записима "налик дневнику" током седам година, а ради могуће употребе у књизи коју је писао.

Он се у октобру изјаснио да није крив.

Услови споразума о признању кривице

Према условима споразума о признању кривице који је прочитан данас на суду, Болтонов правни тим и Министарство правде су се сложили око затворске казне од највише 60 мјесеци у федералном притвору, као и око новчане казне.

Странке су саопштиле да су се такође сложиле да ће Болтон испитати званичнике националне безбједности о информацијама које је незаконито задржао и да ће обавити 100 сати друштвено корисног рада како би помогао влади у напорима да заустави незаконито откривање повјерљивих информација.

Судија је данас одобрио нагодбу.

Изрицање пресуде Болтону заказано је за 28. октобар.

За шта се све Болтон терети

Савезна велика порота подигла је оптужницу против Болтона средином октобра прошле године по осам тачака оптужнице за одавање информација о националној одбрани и 10 тачака оптужнице за задржавање информација о националној одбрани.

Тужиоци су тврдили да је од априла 2018. до августа 2025. године подијелио више од 1.000 страница о својим свакодневним активностима док је радио у Бијелој кући за Трампа са два неидентификована рођака, од којих су неке странице садржале повјерљиве информације.

У оптужници се наводи и да је Болтон чувао документе, списе и биљешке у вези са националном одбраном, укључујући информације које су биле повјерљиве, у свом дому у округу Монтгомери у Мериленду.

Министарство правде је у судским документима навело да су Болтонове странице "налик дневнику" биле откуцани транскрипти руком писаних биљешки које су затим послате његовим рођацима путем комерцијалне, невладине апликације за размјену порука.

Тужиоци су рекли да је Болтон такође користио личне мејлове, попут оних од АОЛ-а и Гугла, за слање мејлова члановима породице.

(РТС)

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бивши савјетник предсједника

Вашингтон

Доналд Трамп

Америка

Бијела кућа

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