Ово је Србин Мирко (49), кога је Хрват убио у Бечу послије свађе о рату

Аутор:АТВ редакција
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Хрват (57) убио је 29. новембра прошле године у Бечу свог познаника Србина Мирка Вереша (49) због свађе око рата у Хрватској.
"Кад год би попио, увијек би се повела прича о Србији и Хрватској"", посвједочила је свједокиња на суду у Бечу.
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Оптужени Хрват је сада осуђен на дванаест година затвора, али не за убиство, пише аустријски Krone Zeitung.
Све је почело као дружење у малом стану у бечкој четврти Леополдстадт, гдје су 57-годишњи оптуженик и каснија жртва били гости код заједничке пријатељице.
Међутим, како је вече одмицало, уз алкохол су се страсти узбуркале око болне теме рата у Хрватској.
Оптужени Хрват, по струци бравар и учесник рата, сукобио се с Верешом, чија је породица из Суботице, али је припадала хрватско-бошњачкој мањини.
Газдарица стана је Српкиња.
"Сви су били веома пијани", објаснио је на суду адвокат Заид Рауф.
"Свађа је ишла у свим смјеровима, сво троје је учествовало. Ситуација је ескалирала."
Према исказима, у једном је тренутку избила и туча између жртве и домаћице.
"Тада је мом клијенту пао мрак на очи. Отишао је до кухиње, зграбио нож и убо", рекао је адвокат Рауф.
Државна тужитељка истакла је да је убод у леђа био толико снажан да је оштрица дуга 25 центиметара продрла све до срца, усмртивши мушкарца на мјесту.
"Знам да сам убио човјека. Заиста ми је жао што је мртав", изјавио је оптужени Хрват пред судом.
На питање предсједнице судског вијећа шта се догађа кад се неко буде тако убоден у леђа, одговорио је: "Можда повреде? Хтио сам само да га повриједим. Узео сам нож из фиоке и убо га. То је то."
Једина свједокиња злочина, видно потресена, изјавила је: "Ни данас не могу да схватим зашто је морало доћи до такве свађе."
Потврдила је да 57-годишњак, који до сада није имао кривична дјела, никада прије није био насилан, али да су алкохол и приче о рату биле опасна комбинација.
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"Кад год би попио, увијек би се повела прича о Србији и Хрватској", поновила је свједокиња.
Порота је на крају прогласила Хрвата кривим, али не за убиство, како је тражила оптужба.
Дјело је преквалификовано у намјерно наношење тешке тјелесне повреде са смртним посљедицама, преноси Индеx.хр.
Осуђен је на дванаест година затвора, а пресуда још није правоснажна.
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