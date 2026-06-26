Снажан земљотрес погодио Никарагву

Аутор:АТВ редакција
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Земљотрес магнитуде 5,3 степени по Рихтеровој скалира забиљежен је у петак, 26. јуна 2026. године у 13,57 часова, на подручју Никарагве.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 12.0637 и дужине -86.4327 западно од Манагве.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 112 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.
(телеграф)
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