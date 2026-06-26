Градоначелнику Никшића забрањен улазак на КиМ

Аутор:АТВ редакција
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Предсједнику Општине Никшић Марку Ковачевићу забрањен je улазак на Косово и Метохију, саопштила је његова партија Нова српска демократија.
Поручили су да овакви једнострани потези, којима се нарушавају елементарна људска и вјерска права, представљају покушај дестабилизације односа српског и албанског народа у Црној Гори.
"Данашњим чином забране уласка градоначелнику Никшића и потпредсједнику наше странке Марку Ковачевићу, приштинске власти на челу са одлазећим политичарем Аљбином Куртијем, којег све међународне адресе данас посматрају као главни фактор нестабилности на простору Западног Балкана, још једном су потврдиле своју јасну антисрпску политику", саопштено је из НСД-а.
Они наводе да још већу таму и мрљу на ову забрану баца чињеница да су њоме повријеђена вјерска права Ковачевића, који је у својству градоначелника Никшића позван да присуствује Видовданском парастосу на Газиместану.
"Нова српска демократија и њени функционери ће наставити да свом снагом помажу српски народ на Косову и Метохији и за то нам нису потребне никакве резолуције, већ то свједочимо делима, која су очигледно регистрована и од стране Куртијеве, однарођене и аутократске власти, чије се вријеме страховладе приводи крају", наводи се у саопштењу.
Из НСД-а наводе да овакви једнострани потези, којима се нарушавају елементарна људска и вјерска права, представљају покушај дестабилизације односа српског и албанског народа у Црној Гори.
"Али мораћемо да разочарамо Аљбина Куртија. У нашој земљи ми смо окренути заједничкој европској будућности, а његова самовоља чини простор Косова и Метохије епицентром нестабилности и токсичности Западног Балкана, усљед чега је и изгубио сваку подршку и легитимитет међународне заједнице", казали су из НСД-а.
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