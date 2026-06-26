Logo

Метеоролог открио процјене: ''Очекују нас температуре од 50 степени''

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 08:16

Коментари:

0
Сунце у пустињи.
Фото: Pexel/Fabio Partenheimer

Европа се загријава брже од остатка свијета, а топлотни таласи постају све чешћи, дужи и интензивнији. Директор хрватског Државног хидрометеоролошког завода Иван Гитлер упозорио је да се очекују још топлија љета и открио шта можемо да урадимо како би живот у градовима упркос томе био подношљивији.

Како се најефикасније носити са топлотним таласима и шта учинити да хрватски градови и даље буду пријатни за живот нека су од питања на која је одговоре у Дневнику Нове ТВ дао директор Државног хидрометеоролошког завода Иван Гитлер.

Александар Шибаревић

Бања Лука

Доња Пискавица пети дан без капи воде: Градска управа и Водовод игноришу проблем

"Иако су климатске промјене спор процес, свијет се загријава приближно за трећину степена сваких десет година, док се Европа загријава нешто брже, око пола степена сваких десет година. То се додатно нагомилава током животног вијека. Осим тога, имамо топлотне таласе, екстремне догађаје који су се дешавали и раније, били су природна појава и прије 50 и 100 година. Сада је њихово трајање и интензитет много снажнији", рекао је Гитлер.

Поновио је препоруке колега из здравственог сектора.

"Прије свега довољан унос течности, природни хлад, лагана одјећа и лаганија храна. Постоји дио популације који је много осјетљивији, зато је неопходно ово понављати из године у годину."

Метеоролошка заједница није изненађена оним што види, рекао је директор ДХМЗ-а.

Плажа

Регион

Драма на познатом црногорском љетовалишту: Змија међу дјечијим играчкама

"Имаћемо још топлија љета. Никада до сада у ЕУ није измјерено 50 степени, али већ за десет до 20 година могли бисмо да измјеримо прву педесетицу", рекао је и додао да не постоји магично рјешење.

"Клима-уређаји су одличан начин прилагођавања. Али ипак морамо пазити да расхлађени простор не буде превише хладан у односу на спољашњу температуру. Дрвеће има двоструко занимљиву улогу. Осим што прави хладовину, помаже градовима да се топлота која улази у систем троши на испаравање воде. Улагање у градску зелену инфраструктуру се заиста исплати", поручио је.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

топлотни талас

високе температуре ваздуха

врућина

метеоролози

Хрватска

Коментари (0)

Прочитајте више

vrućina sunce toplota

Друштво

Топлотни талас у Српској: Данас до 37 степени

1 ч

0
Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Свијет

Ухапшен по европској потјерници: Серијски лопов из БиХ изручен Аустрији

1 ч

0
doktor ljekar uniforma medicina

Свијет

Доктор признао да је убио 12 пацијената: Ужас у Њемачкој

1 ч

0
Пет доказа које нико није могао да оспори: Због овога је Кецмановић осуђен на робију

Хроника

Пет доказа које нико није могао да оспори: Због овога је Кецмановић осуђен на робију

2 ч

0

Више из рубрике

plaža australija more okean sunce

Регион

Драма на познатом црногорском љетовалишту: Змија међу дјечијим играчкама

1 ч

0
Haker

Регион

Акција ФБИ-ја и полиције Црне Горе: Пао један од најтраженијих хакера

11 ч

0
Дјечак (15) пао са електричног ромобила, преминуо је

Регион

Дјечак (15) пао са електричног ромобила, преминуо је

18 ч

0
vrućina sunce toplota

Регион

Нова упозорења за топлотни талас: Најтоплије ће бити у понедјељак

20 ч

0

  • Најновије

09

30

Влада усвојила извјештај: Пензијски резервни фонд у плусу 7,22 милиона КМ

09

25

Пао Бањалучанин: Мртав пијан ходао цестом показивао полни орган

09

21

Заштите себе током толотног таласа: Ево шта требате урадити

09

18

Опрез: На већини бањалучких купалишта вода није безбједна

09

17

Број жртава еболе порастао на 304, стопа смртности у порасту

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима