Метеоролог открио процјене: ''Очекују нас температуре од 50 степени''

Аутор:АТВ редакција
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Европа се загријава брже од остатка свијета, а топлотни таласи постају све чешћи, дужи и интензивнији. Директор хрватског Државног хидрометеоролошког завода Иван Гитлер упозорио је да се очекују још топлија љета и открио шта можемо да урадимо како би живот у градовима упркос томе био подношљивији.
Како се најефикасније носити са топлотним таласима и шта учинити да хрватски градови и даље буду пријатни за живот нека су од питања на која је одговоре у Дневнику Нове ТВ дао директор Државног хидрометеоролошког завода Иван Гитлер.
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"Иако су климатске промјене спор процес, свијет се загријава приближно за трећину степена сваких десет година, док се Европа загријава нешто брже, око пола степена сваких десет година. То се додатно нагомилава током животног вијека. Осим тога, имамо топлотне таласе, екстремне догађаје који су се дешавали и раније, били су природна појава и прије 50 и 100 година. Сада је њихово трајање и интензитет много снажнији", рекао је Гитлер.
Поновио је препоруке колега из здравственог сектора.
"Прије свега довољан унос течности, природни хлад, лагана одјећа и лаганија храна. Постоји дио популације који је много осјетљивији, зато је неопходно ово понављати из године у годину."
Метеоролошка заједница није изненађена оним што види, рекао је директор ДХМЗ-а.
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"Имаћемо још топлија љета. Никада до сада у ЕУ није измјерено 50 степени, али већ за десет до 20 година могли бисмо да измјеримо прву педесетицу", рекао је и додао да не постоји магично рјешење.
"Клима-уређаји су одличан начин прилагођавања. Али ипак морамо пазити да расхлађени простор не буде превише хладан у односу на спољашњу температуру. Дрвеће има двоструко занимљиву улогу. Осим што прави хладовину, помаже градовима да се топлота која улази у систем троши на испаравање воде. Улагање у градску зелену инфраструктуру се заиста исплати", поручио је.
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