Дјечак (15) пао са електричног ромобила, преминуо је

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У Универзитетско клиничкој болници Мостар јуче је преминуо 15-годишњи младић из околине Метковића, након што је задобио по живот опасне повреде главе у тешкој несрећи која се догодила у уторак. Љекари су се данима борили за његов живот, али повреде су, нажалост, биле претешке.
Несрећа се догодила када се група дјеце играла у близини канализационог канала. Једно је дијете на дружење дошло електричним ромобилом, након чега су се дјечаци измјењивали у вожњи. Када је ред дошао на 15-годишњака, сјео је на ромобил, но убрзо је изгубио надзор, пао на колник и главом снажно ударио о асфалт.
Како незванично сазнаје Дубровачки дневник, ромобил којим је управљао несретни младић био је знатно веће снаге него што је то законом допуштено за такву врсту возила.
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