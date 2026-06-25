Logo

Дјечак (15) пао са електричног ромобила, преминуо је

25.06.2026 14:56

Коментари:

0
Дјечак (15) пао са електричног ромобила, преминуо је

У Универзитетско клиничкој болници Мостар јуче је преминуо 15-годишњи младић из околине Метковића, након што је задобио по живот опасне повреде главе у тешкој несрећи која се догодила у уторак. Љекари су се данима борили за његов живот, али повреде су, нажалост, биле претешке.

Несрећа се догодила када се група д‌јеце играла у близини канализационог канала. Једно је дијете на дружење дошло електричним ромобилом, након чега су се д‌јечаци измјењивали у вожњи. Када је ред дошао на 15-годишњака, сјео је на ромобил, но убрзо је изгубио надзор, пао на колник и главом снажно ударио о асфалт.

Како незванично сазнаје Дубровачки дневник, ромобил којим је управљао несретни младић био је знатно веће снаге него што је то законом допуштено за такву врсту возила.

Подијели:

Тагови :

ромобил

Хрватска

Коментари (0)

Више из рубрике

vrućina sunce toplota

Регион

Нова упозорења за топлотни талас: Најтоплије ће бити у понедјељак

4 ч

0
Море у близини стијена, Пула Хрватска.

Регион

Отишао на море да обрадује жену и дјецу, па је затекао са другим мушкарцем

4 ч

0
Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.

Регион

Познати ланац супермаркета кажњен са 300.000 евра

5 ч

0
Ватра пожар варнице

Регион

Држављанин БиХ осумњичен за изазивање пожара

6 ч

0

  • Најновије

17

23

Одређен притвор Дервенћанину који је комшији запалио кућу

17

10

Центар дана, 25.06.2026.

16

50

Заказана сједница ПИК-а: Да ли ће бити договора?

16

47

Унаприједити сарадњу између академске заједнице и привреде

16

43

Захарова: Брисел главна препрека миру

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима