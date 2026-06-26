Logo

Топлотни талас у Српској: Данас до 37 степени

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 08:01

Коментари:

0
vrućina sunce toplota
Фото: Pexel/ Fatih Turan

У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити веома топло вријеме са температуром ваздуха до 37 степени, а само понегдје у брдско-планинским предјелима могући су краткотрајна киша или пљусак.

Очекује се слаб до умјерен развој дневне облачности, која локално у брдско-планинским предјелима од југозапада ка истоку и југу може условити краткотрајне падавине.

"Максимална температура ваздуха биће од 32 до 37, у вишим предјелима до 28 степени Целзијусових", саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

илу-хороскоп-30052026

Занимљивости

Дневни хороскоп за 26. јун: Дјевице добро да се припазе, а шта вас очекује?

Дуваће слаб до умјерен вјетар сјеверних смјерова, а у Херцеговини ујутро и увече слаба бура, током дана јужни вјетар.

Температура ваздуха у 7.00 часова: Бјелашница 12, Хан Пијесак 14, Нови Град и Чемерно 16, Сарајево, Мркоњић Град и Фоча 17, Приједор, Вишеград и Бихаћ 18, Бањалука и Добој 19, Бијељина и Зеница 20, Билећа и Тузла 21, Неум 24, Требиње 25 и Мостар 26 степени Целзијусових.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

врућина

топлотни талас

Вријеме

Временска прогноза

РХМЗ

Коментари (0)

Више из рубрике

crva svijeće SPC Sv Konstantin i Jelena

Друштво

Данас се молите за здравље дјеце: Прослављамо Свету Акилину

2 ч

0
Тројке Шипово Конференција беба

Друштво

Шипово: И тројке присуствовале "Конференцији беба"

10 ч

0
crva svijeće SPC Sv Konstantin i Jelena

Друштво

Урадите ово вечерас прије спавања: Сутра славимо заштитницу дјеце, а једна молитва доноси мир дому

12 ч

0
Активан пожар код Требиња, терен миниран и неприступачан

Друштво

Активан пожар код Требиња, терен миниран и неприступачан

13 ч

0

  • Најновије

09

30

Влада усвојила извјештај: Пензијски резервни фонд у плусу 7,22 милиона КМ

09

25

Пао Бањалучанин: Мртав пијан ходао цестом показивао полни орган

09

21

Заштите себе током толотног таласа: Ево шта требате урадити

09

18

Опрез: На већини бањалучких купалишта вода није безбједна

09

17

Број жртава еболе порастао на 304, стопа смртности у порасту

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима