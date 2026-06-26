Топлотни талас у Српској: Данас до 37 степени

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити веома топло вријеме са температуром ваздуха до 37 степени, а само понегдје у брдско-планинским предјелима могући су краткотрајна киша или пљусак.
Очекује се слаб до умјерен развој дневне облачности, која локално у брдско-планинским предјелима од југозапада ка истоку и југу може условити краткотрајне падавине.
"Максимална температура ваздуха биће од 32 до 37, у вишим предјелима до 28 степени Целзијусових", саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
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Дуваће слаб до умјерен вјетар сјеверних смјерова, а у Херцеговини ујутро и увече слаба бура, током дана јужни вјетар.
Температура ваздуха у 7.00 часова: Бјелашница 12, Хан Пијесак 14, Нови Град и Чемерно 16, Сарајево, Мркоњић Град и Фоча 17, Приједор, Вишеград и Бихаћ 18, Бањалука и Добој 19, Бијељина и Зеница 20, Билећа и Тузла 21, Неум 24, Требиње 25 и Мостар 26 степени Целзијусових.
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