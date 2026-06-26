Доктор признао да је убио 12 пацијената: Ужас у Њемачкој

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки љекар признао је у четвртак, 25. јуна, пред Регионалним судом у Берлину да је убио 12 пацијената, скоро годину дана од почетка суђења које је изазвало велику пажњу јавности.
Четрдесетогодишњи љекар палијативне његе оптужен је да је од септембра 2021. до јула 2024. убио 15 пацијената — 12 жена и три мушкарца.
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Терети се да је жртвама, старим између 25 и 87 година, давао "смртоносну мјешавину различитих лијекова". Тужиоци такође верују да је у појединим случајевима подметао пожаре да прикрије своја дјела.
"Тек сада сам у стању да објасним своје поступке и прихватам одговорност за оно што сам учинио. Извињавам се због велике патње коју сам им нанио", рекао је љекар, обраћајући се породицама жртава, као и својој породици и колегама.
Прије неколико седмица на суђењу су пуштени прислушкивани телефонски разговори које је љекар из затвора водио са супругом, током којих је признао убиства.
У тим разговорима оптужени говори супрузи да није починио убиство, већ своје поступке описује као "морални чин изведен погрешним средствима", с намјером да пацијенте спаси "патње и немоћи".
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На суду је тврдио да се није огласио због "необоривих доказа" против њега, већ због преиспитивања савјести којем се наводно посветио протеклих мјесеци, пише дпа.
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