Језив снимак са Брача: Глисер пуном брзином јурио тик уз обалу и вукао људе на гуми

Аутор:АТВ редакција
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Полицијска управа сплитско-далматинска прије неколико је дана издала је саопштење о појачаним надзорима на мору током којих је санкционисана 51 особа због различитих поморских прекршаја.
Највећи број прекршаја односио се управо на глисере.
Језива снимак опасне вожње глисера с плаже Златни рат у Болу на Брачу стигла је у редакцију Вечерњег листа.
Наиме, на снимку се види глисер који великом брзином иде тик уз обалу, притом вукући рекреативни реквизит на надувавање на којем се налази више особа.
Како се може видјети на снимку, глисер пролази кроз веома плитко море, врло близу обале и купача.
Снимак је редакцији Вечерњег листа послао забринути родитељ који тврди да је због свега одмах контактирао надлежне службе.
Како је рекао, прво је назвао Поморску полицију у Сплиту, а затим је покушао добити и Лучку испоставу у Болу, али ту му се, тврди, нико није јављао на телефон.
"Јуче сам звао Поморску полицију у Сплиту, очигледно их није занимало. Данас се ово догађа на Златном рату. Лучка испостава у Болу није се јављала на телефон, па сам на крају назвао и 192 те пријавио догађај", рекао је за Вечерњи лист забринути читалац.
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