Опсада у Црној Гори, полиција претреса неколико локација: Пао Шкаљарац

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Мартин Јанковић из Бара ухапшен је у великој полицијској акцији која се од јутрос спроводи у више приморских општина, сазнају "Вијести" незванично.
Јанковић је, према подацима безбједносног сектора, припадник шкаљарске ћелије балканског нарко-картела.
Према незваничним сазнањима Вијести, полиција од Улциња до Боке Которске претреса више објеката који се доводе у везу са припадницима организованих криминалних група и њима блиским особама.
Током претреса полиција трага за доказима који би могли бити од значаја за даље расветљавање активности организованих криминалних група.
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