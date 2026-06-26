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Опсада у Црној Гори, полиција претреса неколико локација: Пао Шкаљарац

26.06.2026 16:50

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Опсада у Црној Гори, полиција претреса неколико локација: Пао Шкаљарац

Мартин Јанковић из Бара ухапшен је у великој полицијској акцији која се од јутрос спроводи у више приморских општина, сазнају "Вијести" незванично.

Јанковић је, према подацима безбједносног сектора, припадник шкаљарске ћелије балканског нарко-картела.

Према незваничним сазнањима Вијести, полиција од Улциња до Боке Которске претреса више објеката који се доводе у везу са припадницима организованих криминалних група и њима блиским особама.

Током претреса полиција трага за доказима који би могли бити од значаја за даље расветљавање активности организованих криминалних група.

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Тагови :

Шкаљарски клан

Црна Гора

претреси

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